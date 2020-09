Bohatství je nuda, když vás nikdo nevidí. Brit zveřejňuje fotky zlaté mládeže

16:00

Vydělat se dá na ledasčem. Své o tom ví i James Ison, zakladatel instagramového účtu Rich Kids of Instagram, tedy Bohaté děti Instagramu. Ten zpeněžil svou lásku ke světu bohatých a již pár let profituje z toho, že na svém účtu zveřejňuje momentky z bezstarostného života mladých miliardářů. Ti mu za to s radostí platí nemalé částky.