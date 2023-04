Zelené projekty budou inflaci dál přiživovat, varuje šéf norských fondů

„Bude těžké srazit inflaci směrem dolů,“ uvedl Nicolai Tangen, šéf největšího státního investičního fondu na světě, v úterním rozhovoru pro deník Financial Times. Jeho názory jsou se finančním světě velmi bedlivě sledují, neboť jeho fond vlastní asi 1,5 procenta všech kótovaných akcií na světě.

Stále rostoucí ceny brambor, kávy nebo olivového oleje jsou podle Tangena neklamnou známkou toho, že i potravinové zdražování by mohlo celkový růst spotřebitelských cen ještě pár let pořádně pumpovat. Podobně je to s vysokým tlakem na růst cen, který se do celkové míry inflace ve většině států po celém světě taktéž citelně propisuje.

Součástí celého problému je ale také vysoká cena za přechod na zelenou energetiku i velké zvraty na poli globalizace, jež v posledních letech umožňovala firmám úspěšně snižovat výrobní náklady. Tangen zároveň ve světě vidí známky takzvané „greedflace“, to znamená, že některé firmy zvyšují své ceny, aniž by ve skutečnosti musely.

Poslední měsíce tak podle Tangena odhalily na finančních trzích velké trhliny, které vyvrcholily krachem americké Silicon Valley Bank nebo švýcarské banky Credit Suisse.

I proto Tangen dlouhodobě upozorňuje na to, že investoři musí v příštím desetiletí počítat jen s velmi nízkou výnosností svých investic. Kromě vysokých cen za to mohou i stále stoupající úrokové sazby, které učiněné investice taktéž prodražují.

„Myslím si ale, že to nejhorší je už za námi,“ dodal finančník optimisticky s tím, že jeho fond momentálně tvrdě pracuje na odstranění všech rizikových podniků, které by v budoucnu mohly jeho výnosové výsledky negativně ovlivnit.