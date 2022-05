Urychlete Green Deal, zbavíte se Ruska, píší do Bruselu šéfové firem

„Jádrem současné energetické bezpečnosti a cenové krize je přílišná závislost na nestabilním dovozu fosilního plynu, ropy a uhlí,“ uvádí generální ředitelé a další představitelé firem v dopise adresovaném předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové.

„Nyní je čas na to, abychom byli odvážní a zdvojnásobili úsilí o realizaci Zelené dohody,“ stojí v dokumentu, který podepsali například zástupci technologické společnosti Microsoft, potravinářského a kosmetického koncernu Unilever nebo maloobchodního prodejce oblečení H&M. Informuje o tom agentura Bloomberg, která má dopis k dispozici.

Podle dopisu by se EU měla soustředit na zvýšení investic do obnovitelných zdrojů energie, zlepšení izolace budov a pobízení podniků, aby využívaly nízkouhlíkové technologie.

Současné situaci by podle generálních ředitelů mimo jiné pomohlo snížení daní, opatření na podporu příjmů lidí, větší podpora domácího průmyslu nebo zvýšení ambicí v oblastech, jako je evropský trh s emisními povolenkami, informuje Bloomberg. Dále je podle nich potřeba zvýšit počet specializovaných pracovníků, bez nichž se přechod na čistší energie neobejde.

Dopis je reakcí na aktuální vysoké ceny zemního plynu a ropy. Evropská unie je závislá na dovozu těchto dvou komodit z Ruska, což ji vzhledem k válce na Ukrajině staví do patové situace. Na jedné straně chce pomoct napadené zemi a na druhé straně posílá miliardy korun každý den Rusku jako platby za dodávky.

Solární ambice

Se závislostí na ruských komoditách chce EU bojovat prostřednictvím budování kapacit v obnovitelných zdrojích energie. Ještě do konce tohoto roku chce snížit dovoz ruského plynu o téměř dvě třetiny. Už příští týden by měla představit plán, v němž by se toto úsilí mělo zhmotnit.

Podle návrhu plánu, který unikl do zahraničních médií, chce mít EU nainstalováno do roku 2025 více než 300 gigawattů fotovoltaických elektráren a do roku 2030 více než 500 gigawattů. V roce 2021 přitom měla „jen“ 166 gigawattů.

V roce 2025 by tak evropské solární elektrárny měly vyrábět o 42 terawatthodin více než v současné době, tedy zhruba o polovinu více než nyní. Nutno zdůraznit, že zatím jde o návrh a konkrétní čísla a cíle se ještě mohou změnit. Balíček opatření by Evropské komise měla schválit 18. května.

Zrychlení výstavby fotovoltaik ale i jiných obnovitelných zdrojů energie (OZE) má zajistit hned několik opatření. Návrh počítá se zavedením povinnosti instalovat solární panely na všechny nové budovy. Navíc, do konce roku 2025 chce mít Evropská komise panely nainstalované na všech veřejných budovách v Evropě, které jsou pro to vhodné, informuje zpravodajský web Euractiv.

Dále by se mělo výrazně zrychlit povolovací řízení při budování a instalacích obnovitelných zdrojů energie. Jednotlivé členské státy by také měly do jednoho roku po schválení plánu vytyčit konkrétní oblasti na svém území, kde se OZE budou stavět.

