Čepro si pro LNG terminál vybralo Hněvice, plyn by se dovážel vlakem

V Hněvicích na Litoměřicku by mohl vzniknout nový terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG). V případě potřeby ho vybuduje státní distributor paliv Čepro. LNG by se sem mohl dopravovat z Pobaltí vlakem, do budoucna případně také lodí, pokud se vyřeší splavnost dolního Labe.