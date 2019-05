Bydlete jako Simpsonovi nebo Přátelé. IKEA staví seriálové pokoje

Na projektu pracovala agentura Publicis Spain dva měsíce. Kampaň s názvem Real life Series má lidem ukázat, že díky IKEA může každý člověk jakoukoliv svou představu proměnit v realitu, informuje portál Adweek.

V portfoliu nábytkového giganta proto společnost hledala kousky, které se budou co nejvíce podobat těm v seriálu. „Všechny produkty jsme dali dohromady, takže to, co vidíte na obrázku, je snadné vytvořit i u vás doma,“ píše IKEA na svých stránkách.



„Prošli jsme stovky položek, abychom našli perfektní ikonický nábytek,“ uvedl Vinod Jayan, výkonný ředitel společnosti ve Spojených arabských emirátech, Kataru, Egyptě a Ománu. Právě zde vzniknou showroomy inspirované kultovním seriály.

„Jedná se o lokální kampaň, kterou vytvořila IKEA Spojené arabské emiráty pouze pro svůj trh. V České republice podobnou kampaň neplánujeme,“ říká tisková mluvčí Zdenka Pecková.



Není to poprvé, co řetězec vsadil na popularitu seriálů. V minulosti se inspiroval například populární Hrou o trůny a nabídl fanouškům návod, jak si z jednoho z koberců vytvořit plášť podobný těm, které nosí členové seriálové Noční hlídky (psali jsme zde).