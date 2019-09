IKEA, Skanska a švédská královna staví domy pro lidi s demencí

Nápad, jak snížit náklady na péči o seniory, přišel ve Švédsku z nečekané strany. Nový styl domovů pro pacienty trpící demecí na trh uvedla firma BoKlok, společný projekt nábytkářského giganta IKEA a stavební společnosti Skanska.

V rámci tohoto projektu bylo za poslední tři desetiletí postaveno více než 11 tisíc tzv. modulárních domů po celém Švédsku, Finsku a Norsku. Tato „výstavba“ probíhá z velké části v továrně, kde se vyrábějí velké standardizované části domů, které se pak na staveništi pouze poskládají dohromady. Pásová výroba mj. snižuje náklady na stavbu.

Společnost BoKlok provedla na svém modelu během let několik úprav a v červnu 2017 oznámila spuštění dalšího projektu nazvaného SilviaBo. To jsou panelové domy nového typu určené pro lidi s demencí. Jejich cílem je pomoci lidem, kteří bojují se ztrátou paměti a chtějí žít doma. Koncept od samého počátku podporuje prostřednictvím své nadace i švédská královna Silvie, jejíž matka také trpěla Alzheimerovou chorobou.



Nápad může ušetřit vládní peníze, které by se jinak utratily za péči v ústavním zařízení. První ukázkové domy tohoto typu byly postaveny hned za Stockholmem, informovala na svém serveru televizní stanice CNN.



Jak uvedl server Dezeen, domy SilviaBo se od standardních domů BoKlok odlišují například širokými vchody, chodníky vhodnými pro invalidní vozíky, automatickým otevíráním dveří nebo dodatečným osvětlením. K dispozici budou také speciální funkce přizpůsobené lidem postiženým demencí.



Mezi vylepšení, která jim mají pomoci, patří například odstranění zrcadel z koupelen a vybavení kuchyňských spotřebičů staromódními tlačítky namísto digitálního ovládání.

„Pro lidi s demencí jsou vhodnější koupelny bez zrcadel a tmavých podlah, které by je mohly vyděsit nebo zmást. Důraz jsme kladli také na trávení času venku. Model proto zahrnuje terapeutické zahrady a klubovny pro socializaci,“ vysvětlil Jonas Spangenderg, generální ředitel společnosti BoKlok.

Podle něj je potřeba se o starší lidi postarat, jinak náklady na jejich péči za pár let explodují. „Pro společnost a veřejnost je mnohem levnější jim poskytovat služby v jejich domovech než je držet v ústavních zařízeních,“ řekl Spangenberg.

Projekt SilviaBo je ale teprve ve své počátečních fázích. Společnost zatím začíná projednávat územní plánování. Jeho budoucí obyvatelé se proto zatím nemohli nastěhovat kvůli probíhajícím sporům o stavební povolení. Společnost však tvrdí, že řešení sporu není daleko. Spangenberg řekl, že výraznější pokrok lze očekávat během příštího roku.

Rostoucí problém

Dopady stárnutí populace je celosvětový problém. Statistiky říkají, že jen ve Švédsku bude do roku 2040 téměř jeden ze čtyř obyvatel starší 65 let. V této zemi, kde je střední délka života velmi vysoká a valná část péče o seniory je financovaná vládou, to znamená silný tlak na veřejné výdaje a stav zdrojů. Jedním z problémů, který je s péčí o seniory spojen, je tak právě nabídka cenově dostupného, ale zároveň pohodlného ubytování.

„Vidíme rostoucí problém. Lidé končí v institucích, ve kterých skončit nechtějí. Pokud tento vzorec dokážeme rozbít, budou moci i nadále žít doma nebo v bytě, který pro ně bude vhodnější. Věříme, že bychom to pro společnost měli udělat,“ vysvětlil Spangenberg.

Model BoKlok byl navržen tak, aby korespondoval s vizí IKEA – hodně za nízkou cenu. Klíčem je průmyslová výroba, která kromě snižování ceny šetří také čas při plánování. Podnik také řídí celý svůj dodavatelský řetězec, včetně nákupu pozemků, tovární výroby, výstavby na místě, prodeje a marketingu.