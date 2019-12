Hvězdné války už nejsou strojem na peníze, tržby z prvního víkendu zklamaly

Disney koupil tvůrce Hvězdných válek v roce 2012 za více než čtyři miliardy dolarů. S převzetím úspěšného studia Lucasfilm získal také jednu z největších a nejoddanějších fanouškovských základen na světě.



Ve snaze udělat z akvizice podobný stroj na peníze jako ze studia Pixar nebo Marvel museli představitelé firmy vymyslet, jak přitáhnout do kin nové diváky a zároveň neztratit ty původní.

U prvního dílu „nové trilogie“ se jim to ještě podařilo. Snímek Síla se probouzí z roku 2015 vydělal globálně více než dvě miliardy dolarů. Od té doby však jak tržby, tak zájem o Hvězdné války klesají. Pokračování ságy z roku 2017, Poslední z Jediů, utržilo po celém světě 1,3 miliardy dolarů.



Sestupná tendence je vidět i na tržbách z klíčového prvního víkendu promítání. ve Spojených státech a Kanadě. Epizoda 7 během něj vydělala téměř 250 milionů dolarů, epizoda osmá 220 milionů a nynější, devátá epizoda sesbírala tržby ve výši „pouhých“ 175,5 milionu dolarů.

Čínská kina nepomáhají

Pokles diváckého zájmu o Hvězdné války je přitom v kontrastu s další úspěšnou sci-fi značkou v portfoliu společnosti Disney, komiksovými filmy studia Marvel. Těch se v poslední dekádě natočily zhruba dvě desítky a dlouhodobě vykazují silnou návštěvnost kin i výdělky. Letošní finále série Avengers s názvem Endgame utržilo celosvětově 2,8 miliardy dolarů, čímž se stalo nejvýdělečnějším filmem v historii.

Jedním z důvodů, proč se Hvězdným válkám nedaří tolik co „marvelovkám“, je podle časopisu The Economist Čína. Země je nyní druhým největším odbytištěm filmů a významně se podepisuje na celosvětových výdělcích populárních blockbusterů. Původní trilogie Star Wars z přelomu 70. a 80. let se zde vůbec nepromítala a Hvězdné války z let 1999 až 2005 ještě nestihly naplno využít vzestupu čínských kin. Vzhledem k neznalosti předchozích dílů ani nejnovější filmy ze světa Hvězdných válek Číňany příliš neoslovily.

Dalším přešlapem pro Disneyho byl loňský film Solo: Star Wars Story. Příběh ze světa Hvězdných válek, který měl fanouškům vyplnit čekání na letošní finále série, však vydělal „pouze“ 400 milionů dolarů. To byl vzhledem k jeho 300milionovému rozpočtu jednoznačný neúspěch.

„Prodeje jdou negativním směrem“

Kromě výdělků filmů klesají i tržby obchodníků z prodeje souvisejících produktů, jako jsou třeba hračky. „V současné situaci je téměř nereálné, aby byly licence vytěžovány stejně úspěšně jako v předchozích letech. Prodeje jdou jednoznačně negativním směrem bez ohledu na to, jestli v kinech zrovna je, nebo není nový film,“ říká Jana Doležalová ze společnosti Hamleys.

Jednu velkou prodejní příležitost Disney navíc letos propásl. Podcenil totiž popularitu postavy „Baby Yoda“ ze seriálu Mandalorian, který se odehrává ve světě Hvězdných válek. Analytici ze společnosti Jungle Scout spočítali, že pokud by Disney uvedl tuto figurku na trh ještě před letošní premiérou seriálu, utržil by během předvánoční sezony téměř tři miliony dolarů navíc.

Zklamáním jsou pro Disneyho i dvě letos otevřené Star Wars atrakce v Kalifornii a na Floridě. Kvůli neuspokojivé návštěvnosti letos firmu opustila dlouholetá šéfka zábavních parků Catherine Powellová.