Jediismus jako náboženství. Jeho stoupenci odmítají Yodu a ovládají Sílu

Althea Thompsonová se kdysi v americké Jižní Karolíně postavila doprostřed pole a pokusila se v sobě najít cestu kupředu. „Cílem cvičení bylo naučit se důvěřovat své schopnosti vnímat věci a vědět, že pokud na své cestě upadnu, neublížím si a vstanu. A také bylo součástí jediského výcviku,“ vysvětluje.

Po dvanácti letech na Jediské akademii, což je internetová komunita nabízející vzdělávací kurzy o jediismu, je nyní pětatřicetiletá Thompsonová mistrem Jedi. Podle ní tato akademie, stejně jako většina jediských organizací, nepředepisuje přísná pravidla na oblečení, stravu nebo průběh obřadů.

Jediové se nicméně řídí etickým kodexem, který se zaměřuje na odolávání negativní energii a podporu míru. Skupina rovněž věří v mystickou „Sílu“ popsanou ve fiktivním světě Hvězdných válek. Tato energie podle jediů prochází napříč vesmírem, je silně svázána s existencí života a lze s její pomocí dosáhnout nemožného.

„Základem toho, kým jsme, je meditace. Každý den medituji asi třicet minut. Ale není to pokaždé stejné. Meditace přichází v mnoha podobách, což se snažím učit v naší komunitě,“ vysvětluje Thompsonová, která vede kurzy.

Pro většinu lidí jsou jediové pravděpodobně jen válečníci se světelnými meči, kteří bojují ve vzdálené fiktivní galaxii. Režiséra Hvězdných válek George Lucase ale při jejich vytváření silně ovlivnila skutečná náboženství a filosofie, jako jsou buddhismus, taoismus, kabala či středověký kodex rytířství.

Stoupenci jediismu mohou navštěvovat lekce boje se světelným mečem:



Jako skutečné náboženství se jediismus zrodil v roce 2001 u příležitosti sčítání lidu ve Spojeném království. Skupina nadšenců tehdy lidem začala rozesílat e-maily, aby při sčítání uvedli jako své náboženství právě jediismus.

„Pokud to udělá deset tisíc lidí, stane se jediismus legálním náboženstvím. Udělejte to, protože máte rádi Hvězdné války. Nebo proto, že rádi provokujete lidi,“ psali v emailu. A nakonec to opravdu udělalo více než 390 tisíc lidí.

Mezi stovkami tisíc vtipálků byli však také lidé, kteří skutečně uvěřili, že cítí onu Sílu. Od sčítání lidu se různě po světě uskutečnilo už několik pokusů uzákonit jediskou vírů jako koherentní náboženství. V roce 2006 například v americkém Los Angeles vznikla Církev jediismu.

Kvůli svému původu ve filmech se sci-fi tematikou má jediismus na své stoupence různé nároky, kterými chce odradit pouhé šprýmaře. Věřící musí například slíbit, že neuctívají mistra Yodu jako svého boha, nebo že většinu času tráví snahou o zdokonalení svého duchovního růstu nikoli magie.

V Británii mají jediové více členů než scientologové

V Británii, kde všechno začalo, má komunita jediů podle The Guardianu nyní asi dva tisíce členů, tedy podobně jako scientologická organizace. Jejich počet ani přesvědčení ale nepřesvědčili britskou Církevní komisi, která v roce 2016 odmítla jejich žádost o církevní status pod názvem Chrám jediského řádu.

Mnozí vyznavači jediství ho podle Thompsnové stejně považují spíše za filosofii než náboženství. Podle nich může tato nauka lidem sloužit společně s kterýmkoli dalším náboženstvím. Lze tedy vyznávat jediismus a přitom být buddhista, hinduista, žid, muslim, křesťan nebo dokonce ateista.

A jestli vyznavači jediismu nosí světelné meče? Někteří ano. Koneckonců, Obi-Wan Kenobi v jednom z filmů pronesl ke svému učedníkovi slova: „Tato zbraň je tvůj život, Anakine“. Šestadvacetiletý někdejší voják Kanaďan Everett Ratcliffe si například pochvaluje, že ho cvičení s mečem udržuje v kondici.

„Používám světelný meč každý den, protože je to pravdu zábavné. V armádě jsem se zranil a tohle mi pomohlo vrátit se do života. Chodím na trénink s dalšími lidmi a učím se s mečem různé dovednosti. Je to intenzivní a pořád je co zlepšovat,“ říká s tím, že jediismus z něho udělal šťastnějšího člověka.

