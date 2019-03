Hvězdné války se blíží. USA chtějí militarizovat vesmír jako Rusko a Čína

„Blížíme se k bodu, kdy hvězdné války přestávají být pouhým filmem,“ tvrdí Steve Isakowitz, šéf mozkového trustu Aerospace Corp., který slouží americké vládě jako přední poradce pro vojenské záležitosti ve vesmíru.

Není zdaleka sám, komu se honí hlavou podobné katastrofické scénáře. Jiní vojenští experti dokonce mají za to, že hvězdné války se už nenápadně rozběhly, jen jsme si toho nestačili všimnout.

Závody ve zbrojení se přesouvají do vesmíru a jejich hlavní protagonisté – Spojené státy, Čína a Rusko – se vzájemně obviňují, kdo za to může. Američané oživují hvězdné války, stěžovala si nedávno Moskva. Oni jsou ve vývoji sofistikovaných zbraní mnohem dál, kontroval Washington.

Současná eskalace napětí, která provází vztahy Ameriky, Číny a Ruska, nevěští nic dobrého. Odborníci soudí, že pokud by mezi nimi v průběhu 21. století došlo k válce, odehraje se právě v kosmu. Nebo přinejmenším také v kosmu.



Na druhé straně se svět, zejména Spojené národy, snaží na poslední chvíli dojednat, aby vesmír zůstal mírovým prostorem spolupráce, jak o tom hovoří kosmická smlouva z roku 1967 a na ni navazující dohody. V Ženevě například právě teď na toto téma probíhá expertní konference za účasti pětadvaceti zemí včetně tří výše jmenovaných.

V optimálním případě by měl vzniknout návrh nové mírové smlouvy pro kosmický prostor. Panují však obavy, že i kdyby se to nakrásně podařilo, politici to smetou ze stolu. Důvody se vždycky najdou.



„Příští Pearl Harbor bude ve vesmíru“

Pentagon například usoudil, že Spojené státy zaspaly a přestaly s rivaly z Číny a Ruska držet krok. Prý proto, že americká armáda se příliš dlouho věnovala řadě hrozeb na zeměkouli.



Rusko a Čína vyvíjejí kosmické lasery a řadu dalších protidružicových zbraní včetně orbitálních, obě země se usilovně chystají využít vesmíru jako bojiště, tvrdí americká vojenská rozvědka ve své únorové zprávě.

„Oba státy rozvíjejí schopnosti na poli rušiček na oběžné dráze, laserové a energetické zbraně i pozemní a družicové střely,“ dodala zpráva s tím, že tato zařízení mohou vyřadit americké družice dočasně i trvale.

Jak ve své analýze podotkl server Politico, Spojené státy přitom o riziku plynoucím z války ve vesmíru věděly. Už v roce 2001 tehdejší ministr obrany Donald Rumsfeld řekl, že „příští Pearl Harbor bude ve vesmíru“. Přesto nebyly podniknuty dostatečné kroky a toto zanedbání se nyní jeví o to vážněji, že ozbrojené síly USA jsou na svých satelitních sítích absolutně závislé.

Teď se Pentagon snaží ztrátu dohnat. S tím souvisí i rozkaz, který vydal loni prezident Donald Trump, podle něhož má ministerstvo obrany vytvořit velitelství zaměřené speciálně na vesmír (Čína a Rusko již podobné orgány mají).

Tento krok je všeobecně chápán jako předstupeň ke vzniku vesmírných sil jako nové samostatné složky ozbrojených sil Spojených států, zodpovědné za zajištění americké nadvlády ve vesmíru.

Zkrátka a dobře, kolem vesmírných prostor přituhuje. Nikde samozřejmě není řečeno, že lidstvo je nějak předurčeno k hvězdným válkám. Velmoci však chtějí být přinejmenším připraveny. „Musíme očekávat, že budoucí konflikt se rozšíří do vesmíru, a musíme být na tuto možnost připraveni,“ řekl pro agenturu AP velitel amerického letectva generál David Goldfein.