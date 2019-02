Vše, co je v lidských silách. Přání superbohatých plní Zlaté klíče

Když jeden z katarských šejků požádal concierge v hotelu Raffles v Dubaji, zda by nesehnal dárek pro jeho manželku, odpovědí mu bylo „Samozřejmě, jaký?“

Rolls-Royce Ghost, který chtěl miliardář své partnerce dát, však tehdy nebylo snadné získat. Concierge ho totiž měl šejkově ženě dovést do soumraku dalšího dne. To byl pátek, který je v Dubaji svátkem.



Právě tuto zkušenost z roku 2010 považuje Harold Abonitalla, v současnosti šéf hotelu Habatoor Palace, za svůj největší úspěch. Když totiž vůz konečně sehnal, musel ho ještě dostat na místo, kde se šejkova žena nacházela. To bylo přibližně 640 kilometrů vzdálené.



Automobil, který ho v přepočtu stál téměř 68 milionů, nakonec odvezl letadlem, které patřilo strýci jeho kolegy. „Řekl jsem šejkovi, že to bude stát 350 tisíc dirhamů (přes 830 tisíc korun) navíc,“ řekl Abonitalla televizi CNN. „Šejk řekl: Nechci vědět, kolik to bude stát, prostě to udělejte,“ dodal.



Elitní recepční se zlatými klíči v klopě

Abonitalla je jedním z asi čtyř tisíc členů asociace Les Clefs d’Or. Ti pracují v pětihvězdičkových hotelech v desítkách zemí světa. Na svých oficiálních stránkách se chlubí tím, že dělají nemožné možným, a jejich prací je plnit přání hotelových hostů. Od běžných recepčních je rozeznáte podle zkřížených zlatých klíčů na klopě saka.



Právě Zlaté klíče totiž název jejich organizace v překladu z francouzštiny znamená. „Nejdůležitější je pro mě plnění přání, která klienti sdělují na poslední chvíli,“ sdělila Ela Lanzanasová, další z členů organizace, taktéž pracující v Dubaji.



CNN pak popsala svůj nejoblíbenější příběh. Na přání klientky musela v Libanonu sehnat kadeřníka, přesvědčit ho, aby všeho nechal, a poté s ním doplout na výletní loď, na které se klientka zrovna plavila. „Říkala, že by po návratu z plavby neměla čas si za ním dojít. Měla totiž jít na slavnostní večeři,“ dodala.



„Luxus koluje Dubaji v žilách,“ tvrdil šéf Les Clefs d’Or pro Spojené arabské emiráty, Abey Sam. Tomu zase jednou klient dal téměř prázdnou lahvičku s parfémem, kterou před lety koupil v Dubaji. Chtěl po něm, aby mu sehnal stejnou vůni.



Peníze otevírají všechny dveře

Sam podle vlastních slov prošel všech 200 parfumérií, které ve městě jsou. Žádná z nich parfém nepoznávala. A tak z něj s pomocí přítele chemika odebral vzorky a vytvořil parfém vlastní, stejné vůně.



A jak se jim daří tato někdy opravdu divoká přání zákazníků plnit? „Když držíte v ruce dost peněz, hned vám každý odpoví,“ odpověděl Abonitalla. Obtížnější práci mají „zlaté klíče“ ve chvíli, kdy klienti nemají peněz nazbyt.



V současnosti jim také vyvstává nová konkurence – digitální technologie. Podle Sama to však jen zlepšuje jejich standardy. Concierge totiž musí být „chytřejší než Google“. Hosté si často na internetu dopředu zjistí vše, co by je mohlo zajímat, a v hotelu už chtějí jen co největší slevy.



Na to, aby se člověk stal členem Les Clefs d’Or musí mít alespoň pětileté zkušenosti v oboru a žadatelé prochází zkouškami a pohovorem. Svou odnož mají Zlaté klíče i v České republice. Ta má podle internetových stránek 40 členů převážně z pražských hotelů.