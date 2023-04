Na Havaji chtějí zachránit přírodu. Pomoci k tomu mají peníze od turistů

Péče o přírodní bohatství Havajských ostrovů je pro tento malý stát nákladná. I proto někteří vyzývají k tomu, aby se turisté na tomto úkolu do budoucna více podíleli, když si chtějí užívat havajské přírodní krásy. Nezisková ekologická organizace Conversation International například odhaduje, že v roce 2019 činily celkové výdaje na ochranu havajské přírody 535 milionů dolarů.

„Ročně Havajské ostrovy navštíví devět až deset milionů návštěvníků. Dlouhodobě tu ale žije jen 1,4 milionu lidí. Těchto deset milionů turistů by nám mělo pomáhat s udržováním celkového stavu přírody a životního prostředí,“ řekl už počátkem roku 2023 demokratický guvernér Josh Green.

Když to jde jinde...

Havajští lídři argumentují i příklady jiných světových turistických center, které se k podobnému kroku taktéž v minulosti odhodlaly. Jde třeba o ekvádorské Galapágy nebo italské Benátky.

Podobně je na tom třeba i tichomořský ostrovní stát Palau, který každému přijíždějícímu turistovi dává k úhradě poplatek ve výši 100 amerických dolarů (asi 2 150 korun). Podle tamějších politiků jde o příspěvek na správu rozsáhlé mořské rezervace o podporu ekoturistiky.

Pokud by určitá forma poplatků opravdu vešla do praxe, šlo by o první krok tohoto druhu na území celých Spojených států amerických. Nejblíže je tomu nejspíš speciální daň na Aljašce ve výši 34,5 dolarů (780 Kč), kterou stát účtuje každému cestujícímu v případě, že se rozhodne využít výletní loď.

Třeba havajský demokratický poslanec San Quinlan argumentuje i tím, že změny jsou potřebné z důvodu změn v cestovatelském chování. Řada turistů totiž v poslední době změnila své návyky a pěší turistika získala na oblíbenosti. „Není to jako před dvaceti lety. Dneska to funguje jinak,“ řekl pro agenturu Reuters Quinlan s tím, že velkou příčinou těchto změn byl rozmach sociálních sítí.

Většina míst je dnes zdarma

Návštěva většiny národních parků na Havajských ostrovech je v současné době zdarma. Předložený návrh zákona by vedl k tomu, že nerezidenti starší patnácti let by si v případě návštěvy havajských lesů či parků zakoupili roční licenci, a to online nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Pokud by došlo k porušení tohoto pravidla, vystavili by se pokutě. Obyvatelé ostrovů by však toho byli zproštěni.

Debata se nyní vede zejména okolo finanční náročnosti tohoto poplatku. Senát původně schválil verzi, která stanovovala padesátidolarový poplatek. Jeho budoucnost ale zatím není jistá.