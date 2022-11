Na Havaji předvádí svou sílu největší sopka světa. Připravte se, varují úřady

Úřady vyzvaly veřejnost, aby se k sopce příliš nepřibližovala vzhledem k tomu, že láva vystřeluje až tři kilometry daleko. Škodlivé jsou také sopečné plyny vycházející z průduchů, především oxid siřičitý. Kvalita ovzduší na Velkém ostrově je nyní obecně dobrá, úřady ji pečlivě monitorují, uvedla ředitelka státního ministerstva zdravotnictví Libby Charová. Varování se týká 200 tisíc lidí.

„Za život jsem zažil už tři erupce Mauna Loa,“ říká celoživotní obyvatel největšího havajského ostrova Bobby Camara s tím, že je třeba být ostražitý. „Myslím, že každý by měl být trochu znepokojen. Nevíme, kam proud lávy směřuje, nevíme, jak dlouho bude trvat.“

Gunner Mench, který vlastní uměleckou galerii v Kamuele, vyprávěl, že se probudil krátce po půlnoci a na svém telefonu uviděl upozornění ohledně výbuchu. Se svou ženou Ellie se vydali ven, aby sledovali, jak se láva rozlévá po boku sopky. „Bylo vidět, jak tryská do vzduchu, přes okraj této prohlubně,“ řekl Mench.

„V tuto chvíli je to jen zábava, ale obáváme se, že by se láva mohla dostat až do obydlených oblastí,“ dodal.

Erupce začala po sérii poměrně silných zemětřesení, uvedl Ken Hon, vedoucí vědecký pracovník Havajské sopečné observatoře. Lávou zasažené oblasti jsou nicméně daleko od domů a obcí.

Vidět erupci Mauna Loa je pro mnoho obyvatel Velkého ostrova, kde se počet obyvatel z 92 000 v roce 1980 více než zdvojnásobil, novou zkušeností.

Více než třetina obyvatel ostrova žije buď ve městě Kailua-Kona západně od sopky, což je asi 23 000 lidí, a ve městě Hilo na východě, kde žije asi 45 000 lidí. Největší obavy měly úřady ze zasažení několika oblastí asi 50 kilometrů na jih od sopky, kde žije asi 5 000 lidí.

Erupce může trvat i týdny až měsíce

Americká geologická služba (USGS) upozorňuje, že se jedná pouze o začátek erupce, doprovázený množstvím mírných zemětřesení, které způsobuje tlak, jenž magma svým pohybem vytváří na okolní horniny. Erupce může trvat méně než den a dále se nerozvinout, jindy může pokračovat po dny, týdny až měsíce.

„V tuto chvíli se láva pohybuje pouze v oblasti vrcholu a neohrožuje obyvatele ve směru k úpatí sopky,“ uvádí USGS. Láva vystřeluje do výšky až šedesáti metrů a může způsobit požár v okruhu tří kilometrů. Blízké okolí sopky je ale v podstatě neobydlené.

Mauna Loa je jednou ze 161 sopek na území Spojených států, kterou geologové evidují jako potenciálně nebezpečnou. Sopka naposledy vybuchla 25. března 1984. Počátek erupce tehdy doprovázela silná zemětřesení. Z praskliny v okraji sopky ve výšce 2850 metrů nad mořem se začal po několika hodinách valit proud lávy směrem k městu Hilo, který vytvořil „téměř dva kilometry dlouhou ohnivou záclonu“, popisuje na svém webu americká Správa národních parků (NPS).

Láva se po několika dnech začala valit také z dalších trhlin, které ale snížily intenzitu proudu směrem k městu Hilo. Posledním dnem erupce byl 15. duben 1984. „Síly bohyně Pelé město Hilo zase jednou ušetřily“, psalo se tehdy. Pelé je v tradičním havajském náboženství bohyní sopek a ohně.

Probudila se i salvadorská Chaparrastique

Sopka Chaparrastique, jedna ze šesti nejaktivnějších v Salvadoru, se probudila k činnosti. Observatoř ministerstva životního prostředí tohoto přímořského státu ve Střední Americe při pobřeží Tichého oceánu ohlásila výbuchy v centrálním kráteru sopky, který se nachází asi 135 kilometrů východně od hlavního města.

Odborníci upozornili obyvatele okolí. Erupce začala v neděli a podle vulkanologů je její intenzita na stupnici od 0 do 8 zatím na hodnotě 1, píše web euronews.com.