Havajský The Crew Motorfest od Ubisoftu vyzývá Forzu Horizon

The Crew 2 z roku 2018 sice nedosahuje kvalit konkurenční festivalové Forzy Horizon, přesto se přiznám, že si mě druhý díl získal. Je to arkáda do morku kostí, která umožňuje vyblbnout se u spousty disciplín.

Zatímco dvojka měla být „oslavou motorismu“, mottem The Crew Motorfest má být oslava automobilové kultury. V rámci Oahu budeme závodit v ulicích města Honolulu, sjíždět svahy sopek, proplétat se pralesem, driftovat na horských silnicích či relaxovat na pláži.

Zní vám to povědomě? Ano, před víc než rokem vyšla Forza Horizon 5, která všechny tyto aktivity pokrývá a dělá to velmi dobře. Na druhou stranu, The Crew Motorfest si zahrají i majitelé playstationů.

Oahu bude jedno velké herní pískoviště. Tvůrci přepracovali herní fyziku, takže na každém z dostupných povrchů se má závodit trochu jinak. Rozdíl má být i mezi různými druhy písku.

Ačkoli v první ukázce jsme viděli pouze auta a různá prostředí, lodě a letadla se vrátí. Ostatně byla by škoda, kdybychom si tentokrát nemohli prohlédnout celý ostrov pěkně z výšky. Zdá se ovšem, že prim budou hrát stroje na čtyřech kolech.

Počínaje únorem odstartoval Insider Program, což je uzavřený test rozdělený do několika fází, který umožní vybraným hráčům testovat hru před vydáním. První fáze jsou pro PC, později se dočkají i majitelé konzolí.

Osobně se na The Crew Motorfest těším, byť se obávám, že Ubisoft Ivory Tower nedokáže hru marketingově prodat tak, jako to umí tvůrci Forzy. Víc mě ovšem děsí, co za „vychytávky“ tam Ubsioft natlačí v oblasti monetizace. Těmi například zabil, aspoň pro mě, jinak zábavný Riders Republic.

Datum vydání prozatím oznámeno nebylo, dočkat bychom se měli letos, a to na PC (Ubisoft Store, Epic Store), PS4, PS5, Xbox Series X/S a Xbox One.