Gucci už nechce urážet menšiny. Hlídat to bude speciální manažerka

Manažerka pro diverzitu Renée Tiradová bude mít na starosti novou strategii, která má vytvořit férovější pracovní prostředí a podpořit různorodost při zaměstnávání pracovních sil, prohlásila firma Gucci v tiskové zprávě. Její pracovní angažmá je součástí plánu pro diverzitu a začleňování, který firma přijala v únoru. Ve stejném měsíci, kdy musela hasit průšvih s „rasistickým“ svetrem, připomíná CNN.

Gucci se za prodej svetru s nevhodným designem omluvil s tím, že je připraven podpořit různorodost ve firmě a událost označil za poučný moment pro celý svůj tým.

Společnost, která byla obviněna, že problém způsobil nedostatek etnických menšin v jejím pracovním týmu, následně představila zaměstnanecký program s cílem najímat víc lidí tmavé pleti a lidí, kteří povedou programy začleňování.

Tiradová byla dosud šéfkou oddělení diverzity a začleňování v severoamerické nejvyšší baseballové soutěži Major League Baseball, informuje Guardian. Bude sídlit v New Yorku a zodpovídat se přímo nejvyššímu manažerovi společnosti Marco Bizzarrimu.

„Jsem poctěna, že nastupuji do firmy, která klade tyto nevynutitelné hodnoty na vrchol svého byznys modelu. Není to něco, co je fajn mít, ale jde o klíčovou podnikatelskou strategii,“ prohlásila.