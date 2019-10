G20 se shodla na přísnější regulaci kryptoměn, ohrožují stabilitu

Vyplývá to z prohlášení zveřejněném po zasedání ministrů financí a šéfů centrálních bank G20. Dohoda G20 přichází poté, co skupina sedmi největších ekonomik světa G7 varovala, že pokud by tyto měny byly spuštěny v širším měřítku, mohly by ohrozit měnový systém a finanční stabilitu, uvedla agentura Reuters.



Stablecoin je formou kryptoměny, která je vytvořena tak, aby minimalizovala nestabilitu ceny. Je proto vázána na určitá aktiva, jako jsou peníze, zlato nebo kovy.

Ministři financí a šéfové centrálních bank zemí G20 se shodli na tom, že stablecoiny by mohly teoreticky přinést výhody z finanční inovace, současně však umožňují vznik řady vážných rizik. Tato rizika, zejména ta související s praním špinavých peněz, nepovoleným financováním a ochranou spotřebitelů a investorů, je potřeba před zahájením těchto projektů vyhodnotit a vyřešit.

Guvernér japonské centrální banky Haruhiko Kuroda uvedl, že G20 zahájí debatu o tom jak regulovat stablecoiny, na základě návrhů, které obdrží od orgánů stanovujících standardy, jako je Výbor pro finanční stabilitu (FSB) a Finanční akční výbor (FATF). Svá zjištění ohledně stablecoinů by FSB a FATF měly oznámit G20 příští rok. To snižuje šanci, že by Facebook mohl splnit svůj cíl, který počítá se spuštěním kryptoměny libra v příštím roce.

„Politici vyjádřili obavy ohledně různých rizik, která představují stablecoiny. Dokud nebudou vyřešena, neměly by být stablecoiny vydávány. To je něco, na čem se členové G20 shodli,“ řekl Kuroda na tiskové konferenci. Japonsko nyní předsedá G20.

G20 také požádala Mezinárodní měnový fond (MMF), aby prozkoumal ekonomické důsledky vydávání těchto měn, včetně otázek měnové suverenity.

Podle Kurody některé rozvíjející se země mají obavy z toho, co by se mohlo stát, kdyby se stablecoiny podpořené obrovskou zákaznickou základnou začaly široce využívat po celém světě. To by však nemusel být problém pouze pro rozvíjející se ekonomiky, ale může to mít širší dopad na měnovou politiku a stabilitu finančního systému.