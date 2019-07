Bitcoin a ostatní kryptoměny nejsou peníze, řekl Trump. Chce je regulovat

„Nejsem fanouškem bitcoinu ani dalších kryptoměn, které nejsou penězi a jejichž hodnota je vysoce volatilní a založena na vzduchu,“ napsal prezident Trump na svém Twitteru. Americký prezident upozornil Facebook i další společnosti, že pokud se chtějí stát bankami, musí si požádat o standardní bankovní licenci a dodržovat bankovní předpisy, stejně jako ostatní banky, ať už národní nebo mezinárodní.

Trumpovy poznámky s cenou bitcoinu prakticky nepohnuly. „Už dnes se nejrozšířenější kryptoměna prodává za zhruba stejnou cenu, kolem 11 700 za kus, jako včera odpoledne středoevropského času,“ sdělil v pátek hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Prakticky nulová odezva ceny bitcoinu na Trumpova slova podle Kovandy signalizuje, že trh z nich nevyvozuje žádný dalekosáhlý závěr. Ze dvou důvodů.

„Část bitcoinové komunity, často jde o dlouhodobé investory do kryptoměny, by se s Trumpem neshodla v tom, že bitcoin není ničím podložen. Podle těchto lidí má bitcoin oporu v algoritmu, který garantuje, že nikdy nevznikne více bitcoinů, než algoritmus určuje. V tom se podle nich bitcoin liší od běžných měn, jako je dolar či euro, jejichž maximální početní stav vlastně není nijak omezen. Trump podle těchto lidí svým tweetem odhaluje, že bitcoinu nerozumí,“ vysvětlil Kovanda.

Další část komunity má podle Kovandy k bitcoinu cyničtější postoj. Bere jej víceméně jen jako prostředek k možnému rychlému zbohatnutí, které potenciálně umožňují jeho prudké výkyvy.

„Horizont těchto spekulantů je ale krátkodobý a dobře vědí, že než se potenciální Trumpova slova přetaví ve skutky, třeba regulace, které by mohly cenu bitcoinu zásadně ovlivnit, uplyne ještě hodně vody. Navíc je zřejmé, že Trumpovi je trnem v oku zejména libra Facebooku, nikoli bitcoin samotný,“ dodává Kovanda.

Vlastní kryptoměnu chce spustit i banka

Trumpovy komentáře přicházejí jen den poté, co předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell sdělil zákonodárcům, že plán společnosti Facebook vybudovat digitální měnu zvanou libra, se nemůže pohnout kupředu, dokud nebudou vyřešeny problémy se soukromím, praním špinavých peněz a ochranou spotřebitelů.

Powell uvedl, že Fed zřídil pracovní skupinu, která bude projekt sledovat a bude koordinovat spolupráci s ostatními centrálními bankami vlády. Očekává se rovněž, že Rada pro dohled nad finanční stabilitou v USA, která identifikuje rizika pro finanční systém, bude problematiku zkoumat blíže.

Facebook v červnu oznámil, že v roce 2020 zavede vlastní kryptoměnu. Spolu s 28 partnery, mezi kterými jsou Mastercard, PayPal Holdings či Uber Technologies, vytvoří asociaci Libra, která by měla stejnojmennou kryptoměnu také spravovat. Součástí skupiny Libra v současnosti není žádná banka. Technologičtí giganti ovšem nejsou jediní, kdo má v plánu vytvořit vlastní kryptoměnu. Stejné plány oznámila i největší americká banka podle aktiv JPMorgan Chase & Co. Napsal o tom server The Verge.

Bitcoin, nejznámější digitální mince, byl vytvořen v roce 2008 jako alternativa k měnám řízeným vládami a bankami. Kryptografické obchodování a digitální měny zůstávají převážně bez dozoru. Trh se v minulosti potýkal s obviněními z praní špinavých peněz a financování terorismu.