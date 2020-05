Finanční pomoc z EU by neměla zatížit budoucí generace, řekl Petříček

Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že Česká republika by měla hledat konstruktivní kompromis ohledně klíče k rozdělení evropských peněz na obnovu ekonomik po koronavirové krizi.

V návrhu vidí věci, které jsou pro Česko problematické, zároveň je ale podle něj důležité, aby se Evropa jako celek postavila na nohy a Česko opět mohlo vyvážet své produkty.

Máme tady také státy, které chtějí, aby se to rozhodnutí udělalo zodpovědně, aby to nebyl nějaký dlouhodobý závazek pro budoucí generace, který budeme těžko splácet. Tomáš Petříček (ČSSD) ministr zahraničních věcí

Podle návrhu by Česko mělo dostat necelých 20 miliard eur, Petříček to označil za základ pro diskusi. „Pojďme hledat partnery v Evropě, kteří se na tuto věc dívají podobně. Máme tady také státy, které chtějí, aby se to rozhodnutí udělalo zodpovědně, aby to nebyl nějaký dlouhodobý závazek pro budoucí generace, který budeme těžko splácet,“ poznamenal.

Ministr zahraničí poukázal například na polskou reakci. „Z polské strany zaznívá, že vítají námět pro diskusi, že chtějí hledat kompromis, že se k tomu nestaví apriori negativně,“ podotkl.

Způsob navrhovaného rozdělení peněz ve čtvrtek kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO). Podle návrhu by měla třetina peněz zamířit na pomoc Itálii a Španělsku.

Evropská komise ve čtvrtek představila návrh, podle kterého by mezi členské země rozdělila 750 miliard eur na obnovu jejich ekonomik zasažených krizí kolem pandemie nového koronaviru. Peníze si chce unie půjčit na finančních trzích, což by znamenalo dlouhodobé zadlužení. Česko by z mimořádného balíku mělo dostat téměř 20 miliard eur (skoro 550 miliard korun).

Návrh se nelíbí Babišovi. Zásadně odmítá například to, aby ve vzorci hrála velkou roli nezaměstnanost. Unijní státy, kterým se daří držet i v krizi nízkou nezaměstnanost, by za to neměly být sankcionovány, sdělil ve čtvrtek ČTK.

Petříček očekává, že se návrhem komise bude zabývat vedení ČSSD, projednat by ho měla i vláda nebo koaliční rada. Je podle něj potřeba si návrh především nastudovat. „Chtěl bych, abychom o tom jednali a hledali konstruktivní kompromis,“ poznamenal ministr.

Řekl, že v návrhu je řada věcí, které jsou pro Česko problematické, na druhou stranu je potřeba, aby se Evropa znovu postavila na nohy, protože je pro Českou republiku důležitý vývoz. Připomněl, že více než polovina všech pracovních míst v ČR je provázána s vývozem.