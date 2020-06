Babiš chce zacelit trhlinu ve V4. Proti plánu obnovy EU je s Maďarskem sám

Záležitostí se mají země zabývat na summitu V4 v Lednici 11. června. Babiš připomněl, že premiéři V4 o fondu debatovali už v úterý s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem.

„Včera (v úterý) jsme si řekli všichni premiéři, že 11. června v Lednici tomu budeme věnovat asi půl dne nebo možná i více. Budeme ladit společně pozici na Evropskou radu,“ řekl.



Matovič doplnil, že cílem bude najít na summitu V4 společné stanovisko středoevropských zemí.

Babiš má k fondu výhrady

Český premiér ve středu zopakoval, že má vůči návrhu fondu výhrady. Kritizoval zejména skutečnost, že by jedním z kritérií pro rozdělování peněz měla být míra nezaměstnanosti, která podle něj s dopady epidemie nesouvisí. Babiš naznačil, že by za vhodnější kritérium považoval dopad pandemie na hrubý domácí produkt jednotlivých zemí.



Matovič zopakoval vstřícný slovenský postoj k návrhu. Bratislava ale podle něj zároveň vnímá výhrady, které zaznívají z Česka a z Maďarska. O tom, na jakém kompromisu by se země V4 mohly dohodnout, žádný z premiérů nic bližšího neřekl.



Babiš také uvedl, že kolem fondu zůstává mnoho nevyjasněných otázek. Podle něj dosud nebylo jasně řečeno, jaké budou podmínky úvěru, který by si na financování fondu měla EU vzít, nebo jakým způsobem se bude úvěr splácet.

Fond by měl mezi země EU rozdělit 750 miliard eur, na Česko by mělo připadnout zhruba 20 miliard eur (asi 550 miliard korun). Největšími příjemci pomoci by měly být epidemií nejvíc zasažené země Itálie a Španělsko, pro které Evropská komise předpokládá víc než třetinu celého balíku. EK si chce celou částku bezprecedentně vypůjčit na finančních trzích.