Delta vypravila letadlo přes oceán pouze se ztracenými zavazadly

„Tento týden odstartovalo z londýnského letiště Heathrow do Detroitu letadlo společnosti Delta Air Lines plné zavazadel, ale bez cestujících,“ uvedl ve středu mluvčí letecké společnosti Morgan Durrant. Zavazadla patřila zákazníkům této společnosti, kteří nedávno cestovali přes Heathrow a nesetkali se se svými zavazadly kvůli přerušení cesty.

Mezi pasažéry, kteří minulý čtvrtek přišli o zavazadla po letu přes Heathrow na mezinárodní letiště Washington Dulles, byl i 56letý David Elges. Minulý týden volal společnosti Delta kvůli svým ztraceným zavazadlům: dvěma velkým kufrům a dvěma taškám na oblečení, hned několikrát.

V pondělí mu pracovník zákaznického servisu sdělil, že Delta vyšle z Heathrow letadlo, které ztracená zavazadla dopraví zpět do USA. On ale zatím neví, zda jsou jeho zavazadla v tomto letadle. „Je to frustrující nevědět, jestli nebo kdy se se svými věcmi shledám,“ uvedl Američan.

Společnost Delta se rozhodla vypravit letadlo Airbus A330-200 v pondělí, odtud je pak letecká společnost přepravila k jejich majitelům po celých Spojených státech. „Chtěli jsme doručení zavazadel co nejvíce urychlit,“ uvedl mluvčí společnosti. Ten krok označil za kreativní řešení.

Chaos na letištích

Letošní léto je zatím z hlediska letecké dopravy chaotické. Nedostatek personálu, pandemie i vysoká poptávka cestujících vedly k mnoha zrušeným a zpožděným letům po celém světě. K nejhorším problémům došlo o víkendu 4. července v USA, kdy dispečeři od pátku do neděle museli zrušit více než 1 400 letů do nebo ze Spojených států či vnitrostátních letů.

Na letišti Heathrow vládne obzvlášť velký chaos už několik týdnů. K dalšímu rušení letů přispěla i červnová porucha zavazadlového systému. V úterý letiště oznámilo, že kvůli omezené kapacitě omezí počet odlétajících cestujících až do poloviny září, a vyzvalo letecké společnosti, aby omezily prodej letenek.

Navzdory rozsáhlým nepříjemnostem a rostoucím cenám v důsledku inflace zůstává poptávka spotřebitelů po cestování vzduchem prozatím silná.

Společnost Delta Air Lines ve středu vykázala čtvrtletní zisk ve výši 735 milionů dolarů (17,2 miliard Kč) a uvedla, že očekává silnou poptávku po letech i na podzim.