Čína vrací úder. Snižuje cla konkurentům Spojených států

Výzkum PIIE ukázal, že průměrné čínské clo na zboží z USA vzrostlo z 8 % na začátku roku 2018 na 20,7 % v tomto měsíci. Průměrná celní sazba Číny na její dovoz ze všech ostatních zemí naopak klesla z 8 % na začátku roku 2018 na 6,7 % loni v listopadu. Od té doby zůstala na stejné úrovni. Snižování celních sazeb americkým konkurentům si přitom veřejnost téměř nevšimla. V centru pozornosti totiž byly spíše slovní přestřelky Pekingu a Washingtonu v médiích. Na svém webu o tom napsala finanční televize CNBC.

Donald Trump opakovaně používal tarify jako způsob vyjednávání s jinými zeměmi. Čína si to nenechala líbit, a tím, že snížila povinnosti jiným obchodním partnerům než USA, výrazně znevýhodnila americké firmy. Všichni ostatní kromě USA si teď užívají mnohem lepšího přístupu ke 1,4 miliardám čínských spotřebitelů, uvedl think-thank ve zprávě z 12. června.

„Trumpovy provokace a čínská dvojitá reakce znamenají, že americké společnosti a pracovníci jsou nyní ve značné míře znevýhodněni ve srovnání s čínskými firmami a firmami ve třetích zemích,“ uvedli vědci, mezi které patří i významný odborník na obchod Chad P. Bown. Zpráva rovněž ukázala, že Američané kvůli obchodní válce trpí pravděpodobně mnohem více, než si myslí prezident Trump. To může být pro Čínu ještě větší motivací.

Tarifní boj mezi Washingtonem a Pekingem začal před více než rokem a nedávno se rozšířil mimo obchod do oblastí jako technologie a národní bezpečnost. Napětí mezi oběma světovými ekonomikami negativně ovlivňuje investory a ohrožuje celosvětovou ekonomickou aktivitu.

Cla jsou nákladná

Snižováním cel na produkty pocházející z jiných zemí může Čína omezovat škody na svém hospodářství. Uložení zvýšených cel na americké výrobky znamená, že čínské firmy a spotřebitelé mohou být i těmi, kteří nesou dodatečné náklady na dovoz z USA. Nyní však mají čínští spotřebitelé možnost vyměnit americké dodavatelé za jiné, protože mohou dovážet stejné výrobky z jiných zemí za lepší cenu, tvrdí think-thank.

„Cla jsou pro zemi, která je zavádí, nákladná. A Čína není výjimkou. Obavy z takových nákladů pravděpodobně vysvětlují jak zdrženlivá opatření Číny vůči USA, tak i její rozhodnutí snížit cla vůči zbytku světa,“ tvrdí vědci. Podle výzkumníků to není dobrá zpráva pro vývozce v USA. To, že Čína snížila clo na dovozy z jiných zemí, znamená, že vývozci z USA musí čelit rostoucímu znevýhodnění vůči konkurentům v Kanadě, Japonsku, Evropě a jinde.

V důsledku toho bylo v uplynulém roce do Číny přivezeno méně zboží z USA. Celkový dovoz Číny v posledních měsících poklesl v důsledku zpomalení ekonomického růstu, nákup amerického zboží v zemi pak klesl mnohem rychleji, poznamenal think-thank.

Výzkumníci uvedli některé příklady výrobků z USA, jako jsou mořské plody, které v uplynulém roce ztratily podíl na trhu v Číně. Americký export humrů do Číny klesl v červenci loňského roku po zvýšení čínských sazeb ze 70 % na 25 %. Vývoz kanadských humrů se však kvůli snížení čínských cel v roce 2018 téměř zdvojnásobil. Zjištění přichází v době, kdy stále více a více amerických firem žádá po Trumpově administrativě, aby vyřešila svůj obchodní konflikt s Čínou. Firmy jsou přesvědčeny, že zvýšená cla poškodila americké podniky i spotřebitele.

Poslední eskalace napětí mezi USA a Čínou nastala minulý měsíc, když Trump zvýšil sazby na čínské zboží v hodnotě 200 miliard dolarů o 25 % a hrozil, že bude uplatňovat stejný přístup na další zboží za 300 miliard dolarů.

Z nového zvýšení cel na čínské zboží jsou znepokojeni hlavně američtí maloobchodníci. Jak uvedl deník The New York Times, maloobchodníci i analytici varují, že dopad bude katastrofální pro celý průmysl, který již tak trápí prázdné obchody a opuštěná nákupní centra. Důvodem je to, že na rozdíl od dřívějších cel, která jsou zaměřena většinou na průmyslové a komerční produkty, je další kolo zaměřeno přímo na spotřební zboží, jako je obuv, hračky a oděvy.

Odborníci ze Silicon Valley už varovali Trumpa, že v důsledku zavedení nových tarifů výrazně zdraží iPhony, PC, Notebooky i herní konzole. Napsal o tom server PC Mag. Peking to USA oplatil vyšším clem na americké produkty v hodnotě 60 miliard dolarů.

Trump v úterý prohlásil, že bude mít prodlouženou schůzku s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na summitu G20, který se uskuteční příští týden v Japonsku. Oznámení přišlo den poté, co více než 600 amerických společností napsalo dopis prezidentovi, ve kterém vyjádřily své obavy z eskalace obchodní války.