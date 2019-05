Spor USA s Čínou platí všichni. Obchodní válka může stát svět 14 bilionů

10:57 , aktualizováno 10:57

Pokud se prezidenti Donald Trump a Si Ťin-pching do dvou let nedohodnou na obchodním míru, může se světové HDP podle analytiků snížit o téměř čtrnáct bilionů korun. Stane se tak v nejhorším předpokládaném případě. Při současné výši cla na čínské zboží by ztráta byla zhruba poloviční.