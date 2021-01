Čína objevuje auta z druhé ruky. Prolamuje tradici a rozjíždí trh s ojetinami

„Obchod s ojetými auty se chystá vstoupit do zcela nové kapitoly,“ řekl generální tajemník svazu čínských prodejců aut (CADA) Siao Čeng-san. „Uvidíme v této oblasti příznivější politiku.“

Peking nyní snížil daň z prodeje ojetin ze tří na 0,5 procenta. U nových aut činí daň 17 procent. Zjednodušil také prodejcům obchodování s ojetými auty, ojetinu bez poznávací značky totiž označil za komoditu a ne za osobní majetek, což zjednodušuje transakce.

Důvody, proč nemá Čína významný trh s ojetými vozy, jsou dva. Za prvé je čínský automobilový trh relativně mladý. První zahraniční společný podnik mezi automobilkou Volkswagen a SAIC Motor vznikl v roce 1984 a růst prodeje aut jednotlivcům začal až na počátku tisíciletí. Ve vlastnictví aut však stále Čína zaostává za dalšími mladými trhy. Na jeden tisíc lidí v Číně připadá 173 aut, zatímco v Malajsii je to 433 a v Rusku 373. Ve Spojených státech pak na tisíc obyvatel připadá 837 aut a v Austrálii 747, ukazují údaje společnosti McKinsey & Co. Mnoho lidí v Číně má stále své první auto.

Druhý důvod je kulturní. V Číně byla vždy koupě auta nebo domu velkou událostí, vyjádřením sociálního postavení a symbolem, a to nejen pro jednu osobu, ale pro celou rodinu. V posledních letech se toto myšlení změnilo. Mladí lidé jsou vzdělanější a je u nich méně pravděpodobné, že přijmou koncept, kdy je potřeba ukázat, že mají solidní majetek, aby si zachovali tvář. Rodiče tak raději koupí starší byt blízko dobré školy, než úplně nový, ale daleko. Podobně se začíná mít za to, že nedává smysl utrácet za nové auto, když se dá koupit ojetý vůz ve výborném stavu.

DiCaprio v reklamě

Tyto měnící se postoje podpoří poptávku po ojetých autech, domnívá se tamní svaz prodejců aut. V příštích pěti letech by tak mohl roční prodej ojetých aut vystoupit na 25 milionů vozů.

Změny jsou už patrné. V roce 2018 se Leonardo DiCaprio objevil v reklamě internetového prodejce ojetin Uxin a ve velkých městech vznikly venkovní trhy s ojetými auty, včetně jednoho v Pekingu, který připomíná rozlehlé parkoviště.

Šéf svazu CADA očekává, že velký trh s ojetými auty podpoří také prodej nových aut, zvláště elektrických, protože efektivnější systém obchodování s ojetinami zlepší pro spotřebitele možnost vyměnit starší vůz za nový.

Pro ojetá auta, která se neprodají, Čína spustila vývozní program, a posílá je především do zemí, které se připojily k jejímu ambicióznímu plánu nové Hedvábné stezky. Je to třeba Ázerbájdžán, Bangladéš a Tádžikistán, kde je automobilový trh méně konkurenční a méně rozvinutý.

V roce 2019 se vyvezly asi tři tisíce ojetých aut, do roku 2025 však plánuje vláda zvýšit vývoz asi na 500 tisíc aut ročně. I tak bude zaostávat za Japonskem, pro které je vývoz ojetých aut velmi prosperujícím podnikáním. V roce 2019 Japonsko vyvezlo 1,2 milionu ojetin.

Americký herec Leonardo DiCaprio na reklamním poutači čínské platformy s ojetými auty Uxin.

Ojetiny v Číně prodávají hlavně malé firmy

Očekává se, že podpora prodeje ojetých aut pomůže hlavně malým rodinným nebo nezávislým podnikům, které tomuto rodícímu se odvětví dominují. Více než 80 procent prodejců ojetin jsou malé podniky s nabídkou do 30 aut a hrstkou zaměstnanců.



Z podpory prodeje ojetin bude těžit i firma Uxin, i když do kategorie malých podniků nespadá. Firmu v roce 2011 zprovoznil Taj Kchun, který už v roce 2005 založil jedny z prvních internetových stránek na prodej ojetých aut CarResume.com. Za tři měsíce do konce září Uxin prodal 2 653 vozů, v předchozím čtvrtletí 1 702. „Obchod s ojetinami v příštích pěti letech určitě zrychlí a politické změny umožňují růst i firmám, jako je ta naše,“ říká Taj.

Jedním ze šťastných zákazníků je Li Žuej. První ojeté auto si na stránkách Uxin za 140 tisíc jüanů (462 400 korun) koupil v září. Byl to dva roky starý černý Magotan, který je mimo Čínu známý jako Volkswagen Passat. Udělalo to na něj takový dojem, že nyní si prý bude kupovat už jen ojetá auta. „Život je krátký a objem peněz, které mohu utratit, je omezen,“ říká 34letý muž z Tchaj-jüanu, největšího města severočínské provincie Šan-si. Teď uvažuje o koupi ojetého BMW Mini pro manželku. „Proč to nevyužít jako způsob, jak vyzkoušet co nejvíce značek?“