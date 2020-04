Kupte si nové auto, dáme vám peníze. Čína oživuje průmysl po pandemii

18:00 , aktualizováno 18:00

Koronavirová pandemie má dopad i na čínský automobilový průmysl. Za běžných podmínek by se v Číně do poloviny dubna prodalo více než šest milionů aut. Kvůli současné krizi se však letošní prodeje rapidně snížily. Vláda tak do automobilek pumpuje finanční podporu, díky které se mají znovu postavit na nohy.