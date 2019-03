Číňané mají další „nej“, na 3D tiskárně vytiskli nejdelší most

17:20 , aktualizováno 17:20

V čínské Šanghaji mají unikátní, přes 26 metrů dlouhý a 3,6 metru široký most pro pěší. Jeho skromný vzhled nijak nenapovídá, že by měl být výjimečný. Přitom je to světový unikát. Jedná se totiž o nejdelší most vytištěný na 3D tiskárně.