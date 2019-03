Devět let vylhaného růstu. Čína přifukovala statistiky, tvrdí studie

Výzkum zveřejnil tento týden washingtonský think tank Brookings Institution. Podle něj za nesoulad mezi čínskými vládními čísly a skutečností mohou místní samosprávy. „Jelikož jsou odměňovány za plnění růstových a investičních cílů, tak mají tendenci zkreslovat lokální statistiky,“ uvádí studie.

Tamní Národní statistický úřad tyto praktiky zná a upravuje podle toho výpočet HDP na celostátní úrovni. Od poloviny minulého desetiletí byla míra této korekce v průměru pět procent HDP. V roce 2008 se však začalo falšovat ve velkém. „Po roce 2008 jsou však lokální čísla stále více zkreslená, aniž by statistický úřad odpovídajícím způsobem zasáhl,“ tvrdí studie.

Analýza pokrývá období z let 2008 až 2016, takže neobsahuje odhad růstu HDP z minulého roku. „Pokud by byl čínský HDP z loňského roku nadhodnocený stejně, jako HDP z roku 2016, znamenalo by to, že místo uváděných 90 bilionů jüanů (306 bilionů korun) je jeho skutečná hodnota o 10,8 bilionu jüanů nižší,“ napsal deník Financial Times. Skutečná velikost čínské ekonomiky by tak byla o dvanáct procent nižší, než uvádějí oficiální čísla.

„Čínský Národní statistický úřad udělal spoustu práce aby eliminoval falešná čísla dodávaná místními samosprávami, nemá však dostatek kapacit,“ řekl listu jeden z autorů studie Čeng Sung z univerzity v Hongkongu. „Nebylo by fér obviňovat jej z padělání čísel HDP,“ dodal.

Čína je kvůli zkreslování statistik kritizována dlouhodobě

Na vině jsou spíš místní úřady, které chtějí dosáhnout cílů hospodářského růstu za každou cenu. V minulosti tak uváděly hodnoty HDP, jejichž součet mnohdy převyšoval oficiální celostátní HDP i o deset procent, uvedla agentura Bloomberg.

Studie proto ke svému výpočtu skutečného čínského HDP využila daňové příjmy, satelitní snímky nočního osvětlení, tok zboží a objem dovozu a vývozu. U těchto čísel je manipulace méně pravděpodobná, píše Bloomberg.

Čína je z falšování svých statistik obviňována dlouhodobě. Nynější studie navíc umocnila obavy, že zpomalení čínského růstu je ve skutečnosti mnohem závažnější, než ukazují oficiální data. I podle nich loni rostla druhá největší světová ekonomika nejpomaleji od roku 1990, o 6,6 procent.

Pro letošní rok si Čína naplánovala ještě pomalejší růst. Premiér Li Kche-čchiang v úterý uvedl, že jeho tempo by mělo být šest až 6,5 procenta.

Ke zpomalování přispívá slábnoucí globální i domácí poptávka a obchodní válka se Spojenými státy. Tím, že si na letošní rok vláda stanovila rozpětí pro růst HDP, nikoliv určité číslo, podle analytiků uznává rizika, která by mohla růst dál zpomalit.