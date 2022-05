Boeing reaguje na stoupající kriminalitu v Chicagu. Přesouvá své sídlo

Výrobce letadel Boeing se rozhodl opustit americké město Chicago. Společnost zareagovala na rostoucí kriminalitu ve městě a přesune své sídlo do Arlingtonu ve Virginii, čímž se Boeing zároveň dostane do blízkosti federálních rozhodovacích orgánů ve Washingtonu. Chicago je už několik let městem s nejvíce vraždami v celých Spojených státech.