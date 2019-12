Asie u turistů vede. Amerika už tolik netáhne, ukazuje průzkum

Podle žebříčku nejnavštěvovanějších 100 destinací, který sestavila společnost Euromonitor International jsou v popředí asijské metropole. Druhou příčku obsadil Bangkok a v závěsu za ním je čínské Macao a Singapur.

Pátým nejnavštěvovanějším městem by měl podle odhadů být Londýn, který se propadl z loňského třetího místa. Důvodem může být i nejasná budoucnost spojená s brexitem a možné zpřísnění vstupu do země pro občany Evropské unie.

Celosvětově však můžeme sledovat zvýšený zájem o zahraniční cesty, konkrétně se odhaduje nárůst o 4,2 procenta což představuje okolo 1,5 miliardy případů vycestování za hranice.

Doposud nejnavštěvovanější americké město New York se letos propadlo z osmého místa na jedenácté. Druhou nejnavštěvovanější americkou metropolí je Miami na devětadvacátém místě, Los Angeles na pozici číslo 33 a třicáté osmé Las Vegas. Ačkoliv Spojené státy zaznamenávají v posledních letech menší počet návštěvníků než populární Asie a Evropa, počet turistů, kteří do Spojených Států zamíří, každoročně narůstá.

Rostoucí napětí mezi USA a Čínou v důsledku obchodních vztahů vzbuzuje v oblasti cestovního ruchu mnoho obav. Podle autorky průzkumu, Rabii Yasmeenové, mnoho amerických měst aktivně usiluje o to přilákat turisty a oslabit tak turistický trh v Číně.

Popularita Asie stoupá

Průzkum Euromonitoru mapoval zahraniční návštěvníky, kteří ve sledovaných 400 městech pobývali minimálně 24 hodin, ale méně než rok. Zahrnoval tak návštěvníky, kteří přijeli kvůli pracovním povinnostem, návštěvě rodiny a přátel či jako turisté. Nezapočítávali se naopak ti, kteří do země dorazili kvůli stálému zaměstnání, studiu, coby zaměstnanci nějakého dopravního prostředku či se do země dostali v důsledku vyhoštění, přírodní katastrofy nebo jako součást vojenských složek



Žebříček pro rok 2019 byl sestaven na základě příletů do země v první části roku. Hongkong tedy může být do konce roku ještě sesazen z pomyslného trůnu kvůli zuřivým protestům, které město sužují od června.

Nejnavštěvovanější destinace roku 2019 1.

Hongkong, Čína 2. Bangkok, Thajsko 3. Macao, Čína 4. Singapur, Singapur 5. Londýn, Velká Británie 6. Paříž, Francie 7. Dubaj, Spojené arabské emiráty 8. Dillí, Indie 9. Istanbul, Turecko 10. Kuala Lumpur, Malajsie

Navzdory tomu, že v první polovině roku byl příval návštěvníků do města obrovský, od června jejich počet klesá. „Od ledna do června vzrostl počet návštěvníků o 14 procent oproti stejnému období v minulém roce. V červenci začalo příchozích ubývat, největší pokles jsme zaznamenali v srpnu, kdy to bylo o 40 procent než rok zpátky,“ uvádí analytik Simon Haven z Euromonitor International.

„Soudě podle dat, které nám poskytla hongkongská turistická rada, předpovídáme, že celková návštěvnost Hongkongu klesne o 5 až 10 procent,“ dodává Haven. Pokud by opravdu došlo až k deseti procentnímu poklesu, první místo by náleželo Bangkoku.

Průzkum Euromonitor International ukazuje, že cestování do Asie se těší čím dál tím větší oblibě. Od roku 2013, kdy byl sestaven první žebříček se počet návštěvníků několikanásobně zvýšil a každoročně se v něm ojevují nové lokality z této oblasti. Nejvíce tomu přispívají sami asiaté, kteří v rámci kontinentu začali více cestovat a také generace mileniálů z Evropy i USA, pro které se Asie stala oblíbenou lokalitou.

Sporné Turecko Určit přesně pořadí Prahy mezi evropskými městy není jednoduché, především díky geografické poloze Turecka. To se z části rozkládá na evropském i asijském kontinentu a není tedy úplně jasné, kam ho zařadit. Studie Euromonitor International řadí Turecko pod Evropu, tudíž je Praha šestá hned za Londýnem, Paříží, Istanbulem, Antalyií a Římem. Jiní se však přiklání k zahrnutí Turecka mezi asijské státy, v tomto případě by se Praha umístila na místě čtvrtém, hned za hlavními městy Francie, Velké Británie a Itálie.

Turisty láká Egypt i Turecko

Největší očekávaný posun v žebříčku se očekává u egyptské Hurghady. Ta se mezi nejoblíbenějšími destinacemi objevila poprvé loni a obsadila osmdesátou druhou příčku. letos by měla být ale už šedesátá třetí. Díky programu turistické reformy a zvýšeným bezpečnostním opatřením je Egypt nejnavštěvovanější zemí Severní Afriky. Oblibě se těší i hlavní město Káhira. Dalšími oblastmi, které v posledním roce zažili velký příval turistů, jsou indická města Agra a Bangalore či filipínské město Cebu.



Co se týče Evropy, dlouhodobě oblíbená místa (Barcelona, Milán nebo Vídeň) zaznamenaly úbytek návštěvníků. Ti čím dál tím častěji zamířili do méně obvyklých destinací jako je Chorvatsko, Slovinsko či Švédsko. I přesto, že jejich popularita narůstá, v první stovce se zatím neobjevily. Překvapivě dobře si letos vedla i Praha. V celkovém hodnocení se umístila na dvacátém druhém místě, coby čtvrté až šesté nejpopulárnější město.