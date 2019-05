Televize Canal Plus kupuje za miliardu eur majitele Skylink

Provozovatel placené televize Canal Plus ze skupiny Vivendi koupí za jednu miliardu eur (25,8 miliardy Kč) evropského konkurenta M7 od soukromého investora Astorg. Akvizice rozšíří působnost Canal Plus do sedmi dalších evropských zemí, uvedla firma v pondělním prohlášení.