Uberu výrazně narostou náklady. Řidiči si vybojovali status zaměstnanců

Soudní rozhodnutí prohrou pro společnosti podnikající v oblasti takzvané sdílené ekonomiky a vítězstvím pro odborové organizace.

Ve Velké Británii budou mít řidiči Uberu jako první na světě nárok na placenou dovolenou či důchodové pojištění. Ti starší 25 let budou mít rovněž po přijetí zakázky nárok na vyplácení minimální hodinové mzdy, která ve Spojeném království činí 8,72 liber (266 korun). Řidiči však nebudou mít nárok na nemocenskou či mateřskou dovolenou.

„Tento krok navazuje na nedávné rozhodnutí britského nejvyššího soudu, které poskytuje jasnější cestu k modelu, jež dává řidičům práva pracovníka, zatímco jim nadále umožní pracovat flexibilně,“ uvedla firma ve vyjádření.

Londýn je jedním z nejdůležitějších trhů této americké společnosti, tamní řidiči si tam podle ní vydělají v průměru 17 liber za hodinu (518 korun). K tomu si mohou zvolit podle vlastního uvážení, kdy a kde budou pracovat.



Zvýšené náklady se odrazí v provozu

Zaměstnanecké výhody ovšem bude pro společnost velkým nákladem. Odborníci tvrdí, že by tento dopravní gigant mohl opustit některé nerentabilní oblasti, ve kterých nyní působí.



„Odhaduji, že se společnosti zvýší náklady až o 30 procent,” řekl Pinar Ozcan, profesor Oxfordské univerzity.

Bank of America odhaduje, že tento krok by mohlo firmu stát více než 500 milionů dolarů. „Předpokládané zvýšení nákladů o 8 procent určené britským řidičům by se promítlo do hypotetických nákladů na 132 milionů dolarů,” uvedli analytici banky.

„Dalším rizikem, které ve Velké Británii vidíme, je potenciální potřeba účtovat a vybírat daň z DPH (rozhodnutí se očekává v příštích několika měsících), což by pravděpodobně vyžadovalo zvýšení cen a snížení cenové konkurenceschopnosti oproti jiným,” napsali analytici banky.

Uber ovšem nepředpokládá, že by se zvýšení budoucích nákladů nějak odrazilo v ceně jízdného.

Uber všude nejezdí

Uber a podobné firmy čelí odporu tradičních provozovatelů taxislužeb a odborů. Podle nich mají totiž neférovou konkurenční výhodu, protože svým řidičům nemusí zaručovat zaměstnanecká práva. Firma se musela kvůli protestům a řadě žalob z některých trhů stáhnout.



Francouzský nejvyšší soud loni uznal, že by tamní řidič Uberu měl být považován za zaměstnance a Evropská unie plánuje změnu regulí na ochranu pracovníků ve sdílené ekonomice.

Kalifornský soud v říjnu rozhodl, že firma musí svoje tamní řidiče považovat za zaměstnance, Uberu se však podařilo toto rozhodnutí zvrátit po listopadovém referendu, v němž se voliči vyslovili pro to, aby měli řidiči alternativních taxislužeb status nezávislých dodavatelů.

Česká pobočka Uberu, pod kterou v Česku jezdí přes 2 tisíce řidičů, po únorovém rozhodnutí britského soudu uvedla, že se rozhodnutí týká pouze Spojeného království. V Česku je podle firmy většina taxikářů nezávislých a působí jako samostatně výdělečně činní.

