Bělorusko přestalo platit Rusku za plyn, rubl je moc silný

Bělorusko by podle smlouvy mělo platit za tisíc metrů krychlových plynu 128 dolarů, tedy zhruba tři tisíce korun. To je čtvrtinová až poloviční cena proti těm, které podle dlouhodobých kontraktů platily plynárenské společnosti z jiných zemí. Pro Bělorusko je tato cena fixní, zatímco část firem kupuje plyn podle ceny navázané na ropu. Nikdo ale nemá tak výhodnou cenu jako Bělorusko.

Silný rubl Rubl v pondělí vůči dolaru vystoupil na nejvyšší hodnotu za téměř sedm let. Podporuje ho zejména blížící se konec měsíce, kdy budou firmy platit daně. Růst kurzu rublu je do značné míry jen umělý, protože jeho vývoj ovlivňují kroky ruské centrální banky a zejména administrativní zásahy. Kurz vystoupil až na 55,44 rublu za dolar, což byla nejvyšší hodnota od července 2015.

Minsk se ale chytil do pasti, kterou si sám nalíčil, píše běloruský list. Z politických důvodů se režim dlouho domáhal, aby směl přejít k platbám za energie v rublech, a po začátku války na Ukrajině se tak Minsk rozhodl. Platit v rublech má nejen Bělorusko, Moskva to požadovala také od firem z Evropské unie. Rusko přitom zavedlo opatření, díky nimž se zvýšil kurz rublu jak vůči dolaru, tak vůči euru a běloruskému rublu.

Kurz teď činí 56 ruských rublů za jeden dolar. Tržní kurz by se pohyboval mezi 80 až 120 rubly za dolar. Bělorusku by přitom stačil kurz 75 až 80 rublů za dolar, jak to bývalo před 24. únorem, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu.

„Minsk neprovádí platby podle aktuálního kurzu. Zaplatíš jednu splátku - a všechny ostatní budeš muset udělat podle té první, protože taková je politika Gazpromu,“ tvrdí zdroj obeznámený se situací.

Nyní by muselo Bělorusko vynaložit mnohem více dolarů či rublů, než dříve předpokládalo. Proto Minsk neplatí a zatím vyčkává, až rubl oslabí, anebo zda se nepodaří pozměnit vzorec pro výpočet ceny, píše Naša Niva.

„Rubl posiluje jako šílený. Abychom to nepřehnali. Dějí se nečekané věci,“ řekl běloruský prezident Alexandr Lukašenko před televizními kamerami na schůzce s Vladimirem Putinem, když 23. května přišla řeč na přechod na zúčtování v národních měnách. „Zatím ještě smlouvají,“ řekl o situaci informovaný zdroj.

Místopředseda běloruské vlády Juryj Nazarau agentuře TASS už dříve sdělil, že „máme první pololetí, abychom vypracovali mechanismus vytváření ceny (za plyn) v rámci svazového soustátí“.

V minulosti už se mezi Běloruskem a Gazpromem přitom stalo, že se nedokázaly domluvit na ceně za plyn. Vzájemně přijatelné řešení se ale nakonec vždy našlo, dodává Naša Niva.