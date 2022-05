Krize odstartovala renesanci dřevěných paliv. Roste zájem o kotle i pelety

Podle názoru předsedy Klastru Česká peleta Vladimíra Stupavského se budou ceny plynu a elektřiny dále rapidně zvedat. „Současná kalkulace v tomto roce je pro nákup silové elektřiny na burze za 50 eur/MWh, na rok 2023 se ovšem nakupovala již za 194 eur/MWh, na rok 2024 za 145 eur/MWh. To ukazuje na další budoucí zdražení ceny elektřiny o stovky procent,“ upřesňuje. Cena plynu bude pravděpodobně tento trend zdražování následovat,“ říká.

Dřevěná paliva se tak stávají zachráncem nízkopříjmových domácností hlavně na venkově. Palivovým dřívím topí asi 1,2 milionu domácností a číslo roste. České peletárny od ledna do března 2022 vyrobily 141 tisíc tun dřevních pelet také poptávka po kotlích, kamnech, dřevu a peletách narostla čtyřnásobně.

„Zájem o dřevo a dřevní pelety v České republice stále výrazně roste. Vytápění dřevěnými palivy je nyní nejlevnější a obrovskou výhodou je, že se jedná o lokální palivo,“ říká Stupavský.

Ceny paliv jsou v současné době ovlivněny panikou na trhu srovnatelnou s nedávným kolísáním cen pohonných hmot. Hlavním viníkem je jednoznačně ruský útok na Ukrajinu a strašení s vypínáním plynu.

Ceny dřevních pelet a briket jsou nyní ve velkém rozpětí, lze je zakoupit od 7,60 až přes 10 Kč/kg, zdražení tedy nastává mezi 20 až 40 procenty. Je to hodně, ale pořád zásadně méně než zdražování plynu a elektřiny, které se počítá již ve stovkách procent.

„Prodejci k nárůstu zájmu o dřevěná paliva přistupují různě, protože na čtyřnásobný nárůst poptávek nemůže být nikdo připraven. Pelety a brikety se postupně vyrobí, protože dřevozpracující průmysl funguje dobře, ale taková nárazová poptávka nemůže být hned uspokojena. Někteří paliva mají na skladě, jiní zavádějí pořadník, další podstatně zdražují, aby omezili příval nových objednávek,“ vysvětluje Vladimír Stupavský.

Česká výroba pelet je každoročně ve velkém převisu. V Česku se vyrábí třikrát více pelet, než se spotřebuje. V Evropě je ale propojený trh a ne všechny země jsou s výrobou a spotřebou soběstačné. Evropa spotřebovává pro vytápění asi 18 milionu tun pelet a aktuálně čelí výpadku dvou milionů tun z Ruska, Běloruska a Ukrajiny.

„Není to nenahraditelný výpadek, ale dokázal viditelně zamíchat s cenami. Určitě by pomohlo si lépe chránit domácí strategické suroviny, a tím myslím konkrétně dřevo ve všech formách, proti masovým vývozům. To se u nás bohužel děje. Potom by ceny tolik neeskalovaly,“ doporučuje Vladimír Stupavský.

Zvyšuje se zájem o kotle

Instalace nových kotlů na dřevo a dřevní pelety jsou tvořeny z 90 procent českými výrobci. Zastoupení domácí výroby spalovacích zařízení je v Česku dominantní. Růst prováděných instalací i dalších poptávek je enormní, zvýšil se asi třikrát proti předchozím rokům. Ještě strmější růst instalací je zřetelný u kotlů a kamen na dřevo.

„Cenový nárůst pelet tomu samozřejmě neprospívá, ale vzhledem k inflaci a ještě většímu růstu cen plynu a elektřiny je vysvětlitelný. I tak se v podstatě do hry vrací uhlí, které je vedle dřeva a pelet dalším domácím palivem. Na jeho budoucnost bych si nevsadil, ale krátkodobě se k němu někteří lidé vracejí. Obrovsky by pomohlo, kdyby se situace ve světě uklidnila, jsme prostě ve válce a je téměř nemožné předpovídat budoucí dění,“ říká Vladimír Stupavský.

Dřevo je stále nejlevnějším ekologickým topivem. Moderní dřevozplynovací kotle mají o stovky procent nižší emise než staré prohořívací kotle na tuhá paliva.

Dřevní pelety jsou při ceně do 8 Kč/kg cenově shodné s baleným uhlím, při vyšších cenách už „vítězí“ uhlí, navzdory škodlivé stránce jeho spalování. Plyn vychází minimálně dvojnásobně dražší.

V České republice topí dřevními peletami asi 45 tisíc domácností a firem. Největší produkce pelet v České republice je v Plzeňském, Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Roční výroba pelet v Evropě stejně jako v České republice stále roste. Dosahuje celkem 24 milionů tun. Česká republika se na ní podílí 2,3 procenta.