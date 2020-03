Nigerijská továrna vyrábí obuv pod jménem Baťa, navazuje na českou tradici

Výrobu v továrně Baťa Nigeria v hlavním městě Abuja zahájili minulý rok. Generální ředitel firmy Bertram Dozie věří, že otevření závodu je předzvěstí renesance obuvnického průmyslu v zemi. Už nyní je závod schopný vyrobit až 500 tisíc bot ročně a zaměstnává zhruba 120 lidí.



Podmínky přitom nejsou ani zdaleka ideální. Továrna musí čelit takovým problémům, jako jsou časté výpadky elektřiny, nekvalitní silnice nebo přístavy, které zvyšují náklady na dovoz surovin. Závodu navíc chybí spolehlivý dodavatel gumy.

Baťa Nigeria prodává obuv v Abuji, v jihozápadním Lagosu i v ropném přístavu Port Harcourt. Odběrateli jsou i místní školy, které poptávají boty ladící ke školním uniformám.

Nigerijská ekonomika je z afrických zemí největší. Se svými 200 miliony obyvatel jde o nejlidnatější africký stát. Vláda se snažila podpořit místní hospodářství například projektem „Made in Nigeria“, který zahrnoval zavedení dovozních omezení na obuv v roce 2007.

Opatření na podporu zdejší výroby začíná pomalu nést první plody. Zatímco v roce 2010 dovezl západoafrický stát obuv v hodnotě 180 milionů dolarů, do roku 2018 toto číslo kleslo na sto milionů dolarů. Většina importovaných bot pochází z Číny.

Baťovy nigerijské kořeny

Společnost Baťa založili sourozenci Anna, Antonín a Tomáš Baťovi před 126 lety v Československu (o historii podniku čtěte zde). Na nigerijském trhu se značka Baťa poprvé objevila už v roce 1932 ve městě Lagos. V 60. letech se pak Baťovy boty začaly v Nigérii i vyrábět. Podle agentury Reuters opustila firma tamní trh asi před dvaceti lety.

Jméno Baťa by do budoucna mohlo továrně pomoci, u místních totiž zřejmě není zcela zapomenuté. Ředitel továrny Dozie říká, že si pamatuje, jak boty se značkou Baťa nosil do školy. Web společnosti Mapemond, která má za cíl nastartovat africké lokální podniky, uvádí, že po Baťovi zůstala na nigerijském trhu mezera, kterou nemohl nahradit žádný jiný výrobce obuvi.

Bertram Dozie si myslí, že značka „Made in Nigeria“ by do budoucna mohla být pro zákazníky lukrativní. Oslovit je může i cena. Zatímco kvalitní lokálně vyrobené boty stojí zhruba 35 liber (kolem tisíce korun), kvalitní obuv z dovozu přijde zákazníka na 150 liber (víc jak čtyři tisíce korun).

S Bertramem Doziem souhlasí Tokunbo Onagoruwa, výkonná ředitelka společnosti City Cobbler sídlící v Lagosu, která rovněž vyrábí obuv.

„Když jsem začínala s podnikáním, na vyrobené boty jsem nedávala značku. Nechtěla jsem, aby lidé věděli, že boty vyrábím v Nigérii. Nyní lidé nosí nápis ‚Made in Nigeria‘ s pýchou,” říká Onagoruwa.

Společnost Baťa nyní sídlí ve Švýcarsku. Její obchody se nachází ve více jak sedmdesáti zemích světa, výrobní závody má v osmnácti státech.