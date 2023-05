Proměnil svůj dům na obří akvárium. Úspěšný finančník zachraňuje korály

Andrew Sandler začal investovat do akcií už jako student obchodní fakulty wisconsinské univerzity v Madisonu v roce 1987. Tam získal i bakalářský titul v oboru financí. Když v roce 1991 nastoupil do svého prvního zaměstnání, stal se akciovým analytikem hedgeového fondu společnosti Perry Partners. Později pracoval jako vedoucí oddělení hedgeových fondů, kde se zabýval rizikovou arbitráží.

Jeho společnost Sandler Capital Management nyní sídlí v New Yorku a je alternativní firmou pro správu aktiv, která spravuje jak hedgeové fondy, tak fondy soukromého kapitálu.

To je však pouze část jeho života. Už více než čtyřicet let je Sandler také vášnivým akvaristou. Začal jako většina z nich s malými nádržemi plnými živorodek, pokračoval k uměle vytvořeným biotopům mořské fauny a skončil u komplikovaných mořských akvárií s korálovými útesy a vzácnými druhy ryb.

„Původně jsem vůbec nevěděl, jak to všechno skončí. Všechno šlo postupně,“ vzpomíná na počátky Sandler. Otázka podle něj rozhodně nestojí tak, že se člověk rozhodne postavit to nejlepší akvárium, všechno šlo postupně od menších k těm větším.

Vše je jedinečné

V průběhu let začal Sandler stavět stále větší a komplikovanější nádrže s korály. Vše vyvrcholilo jeho současným mistrovským dílem – nádrží s živými korály o objemu bezmála 65 tisíc litrů mořské vody, kterou má ve svém domě v newyorském Long Islandu. „Téměř všechny zdi jsme museli zdemolovat, vybagrovali jsme půlku sklepa, dokonce ani střecha nezůstala stejná. To vše kvůli akváriu,“ směje se.

Vše od instalací, osvětlení, filtrace, průtoku a údržby je na jeho akváriu jedinečné. Už jen samo plánování akvária trvalo několik let a mohlo by být cenným návodem pro každého, kdo to s tímto koníčkem myslí vážně. Sandler vybudoval tento systém s využitím principů běžných v hobby akvaristice, ale v mnohém se inspiroval také průmyslovými postupy.

Stavba nádrže, jehož cena se pohybuje přinejmenším v řádech jednotek milionů dolarů, konstruktéry přiměla zvládnout mnoho zajímavých výzev. „Řešili jsme například, jestli vytápění ve sklepě domu nemáme nechat na samu teplou vodu v nádržích. Nakonec jsme to tak udělali,“ vzpomíná na stavbu Sandler.

Není to však jeho jediná nádrž. V současné době má Sandler v domě šest dalších menších akvárií. Plánuje navíc akvárium o objemu 10 000 litrů i do kanceláře své firmy v New Yorku a také 800litrovou expozici medúz.

Není to jen hobby

V Sandlerově případě již dávno nejde jen o hobby. S přihlédnutím k náročnosti celého systému je jasné, že akvárium neslouží k tomu, aby se před ním sedělo v papučích. Při budování a naplňování jedinečného útesového systému vyvinul Sandler se svým týmem mnoho unikátních postupů pro karanténu ryb i korálů. Se svým týmem také úspěšně analyzoval, jak ryby zpracovávají některé patogeny nebo jak reagují na různé způsoby léčby a antibiotika.

Sandler a jeho tým jsou svou prací v komunitě akvaristů proslulí. Jeho systémem karantény a ošetřování nových ryb před vysazením do uzavřeného mořského prostředí přes průkopnické metody léčby korálů až po vzdělávání veřejnosti a kolegů chovatelů útesů se v současnosti řídí miliony akvaristů po celém světe. S tím, jak se oceánské prostředí po celém světě stává stále kyselejším a korálové útesy stále více ohroženými, je jeho úsilí důležitější i pro zachování obrovského množství korálů a vzácných druhů ryb.

Sandlerův tým také neustále vyvíjí nové techniky péče o ryby a korály. Pravidelně a dopodrobna popisuje provoz svého systému a také dokumentuje dozrávání svých korálů nebo jednotlivých druhů ryb v průběhu času. To je proces, který veřejná akvária sdílejí jen zřídka.

Bez ženy by to nešlo

Dalším posláním Sandlerovy společnosti je rovněž vzdělávání veřejnosti o oceánech a akváriích, zavádění průkopnických technologií pro chov a ochranu útesů a podpora výzkumných a vzdělávacích charitativních organizací. Aby tato práce byla co nejefektivnější, neobejde se bez propojení se sociálními sítěmi, kterým věnuje nemalou pozornost. „Naším cílem je získat co nejvíc předplatitelů našeho kanálu, podělit se o naše vědomosti, vyučovat a sdílet s ostatními naše úspěchy,“ říká Sandler.

V současné době také spolupracuje s různými charitativními organizacemi. Sám je členem jejich správních rad a pracuje na mnoha různých projektech ochrany přírody. Doufá, že bude nejen vzdělávat „hobíky“, ale především pomáhat při obnově korálových útesů v přírodě. Navíc prostřednictvím svého koníčku, který tolik miluje. Navzdory svému nabitému rozvrhu mezi prací a rodinou jeho vášeň pro mořská akvária neuvadá a poskytuje mu zasloužený odpočinek od hektického životního stylu.

Nic by ovšem nefungovalo bez přispění jeho ženy, která má pro jeho koníček trpělivé pochopení. „Manželka mě podporuje ve všem, ale stejně si myslí, že jsem totální blázen. Když jí řeknu, jaké ryby nebo korály mám nejraději, vůbec to nekoresponduje s jejími prioritami. Právě proto do mého života přináší tolik potřebnou rovnováhu,“ uzavírá Sandler.