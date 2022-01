Rybky šílí z kulatých akvárií. Francouzská společnost je přestane prodávat

Firma AgroBiothers Laboratoire ukončila prodej akvárií s objemem menším než 15 litrů a již nebude prodávat akvária ve tvaru koule, což zdůvodnila tím, že malá akvária bez filtrace a okysličení jsou pro ryby týráním, napsala agentura Reuters.

„Lidé kupují svým dětem zlaté rybky bez rozmyslu, ale kdyby věděli, jaké je to mučení, nedělali by to. Otáčení se dokola v malé misce přivádí ryby k šílenství a rychle je zabíjí,“ uvedl generální ředitel AgroBiothers Matthieu Lambeaux.

Karasi zlatí, lidově známí jako zlaté rybky, se ve velkých akváriích či venkovních jezírkách dožívají až 30 let a dorůstají do délky až 25 centimetrů, v malých akváriích naopak často hynou do několika týdnů nebo měsíců.

Lambeaux poznamenal, že zlaté rybky potřebují společnost ostatních ryb, dostatek prostoru a čistou vodu. Akvaristika podle něj navíc vyžaduje alespoň základní odborné znalosti a vybavení.

Německo a několik dalších evropských zemí zakázalo akvária ve tvaru koule již dávno. Francie ale takový zákon nemá, píše Reuters.

„Je to francouzský anachronismus, proto jsme se rozhodli učinit tento krok. Nemůžeme vzdělávat všechny naše zákazníky, abychom jim vysvětlili, že mít rybky v misce je kruté. Domníváme se, že je naší odpovědností takovou volbu přestat spotřebitelům nabízet,“ řekl Lambeaux.

Společnost AgroBiothers, která zásobuje zhruba 27 procent francouzského trhu s chovatelskými potřebami, prodávala v předchozích letech asi 50 tisíc akvarijních koulí ročně za zhruba 20 eur za kus (přibližně 490 korun).

Lambeaux připustil, že o akvária ve tvaru koule je zájem. „Realita je však taková, že dáváme dětem možnost sledovat, jak zlaté rybky pomalou hynou,“ dodal.