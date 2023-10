Žádné pokladny ani fronty. V Amazonu Go se nakupuje i bez peněženky

Amazon GO je koncept automatizovaných prodejen, který byl poprvé představený společností Amazon v prosinci 2016. První obchod se pak otevřel v lednu 2018 v Seattlu. Poté společnost postupně rozšiřovala tento koncept na další lokality a rozvíjela sortiment zboží nabízeného v obchodech. Podle společnosti je hlavním cílem vytvořit zákaznický zážitek bez front a čekání na pokladnách.

Nakupovat v jednom z takových obchodů není nic složitého. Zákazníci mají několik možností, jakým způsobem nakupovat. Buď si stáhnou aplikaci Amazon GO, která je propojena s účtem na Amazonu a slouží k identifikaci zákazníka, sledování nákupů a automatickému vyúčtování. Nebo nakupují prostřednictvím platební karty. U vstupu se vloží do terminálu, brána turniketu se otevře a zákazník může nakupovat.

Obchod nabízí čerstvé pečivo, teplé svačiny, potraviny, nápoje, ale také pivo a alkohol.

Nejpohodlnější variantou je načtení dlaně. Vstupní turnikety jsou vylepšené o funkci „palm“ od Amazon One, kdy stačí nad terminálem pouze zamávat dlaní. „Můžete klidně doma zapomenout peněženku nebo telefon. Sken dlaně je napojený na účet, částka je pak bez problému odečtená,“ popisuje vedoucí obchodu Amazonu GO v Seattlu.

Amazon využívá kombinaci technologií, včetně počítačového vidění, senzorů a hlubokého učení, aby sledovala, co zákazníci vezmou z regálů a co vrátí. Veškeré položky, které si zákazník vezme, jsou automaticky přidány do virtuálního nákupního košíku. Než opustí prostor prodejny může zákazník zboží kdykoliv vracet zpět do regálu a opět plnit svůj košík. Po projití turniketu a opuštění prodejny se částka za konkrétní nákup strhne přibližně do šedesáti minut.

I když koncept nabízí pohodlnost a šetří čas zákazníkům, může být v některých ohledech výzvou, zejména v oblasti ochrany soukromí a technických problémů.

Amazon Go má 23 prodejen v USA a dvacet prodejen Amazon Fresh ve Velké Británii. Bezpokladní uspořádání a technologie Amazon Go, označovaná jako „Just Walk Out“, se používá také v obchodech jiných značek, na letištích či sportovištích.

Amazon Go a Amazon Fresh Město a stát Datum otevření Počet obchodů Seattle, Washington 22. ledna 2018 7 Chicago, Illinois 17. září 2018 5 New York City, New York 7. května 2019 8 Londýn, Velká Británie

(pod názvem Amazon Fresh) 4. března 2021 20 Los Angeles, Kalifornie 1. listopadu, 2022 3 Celkem 43