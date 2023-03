Už žádné krádeže. COOP nasazuje proti zlodějům umělou inteligenci

Před rokem otevřela síť COOP svůj první automatický obchod, kde si zákazníci mohou nakoupit i po běžné otevírací době. Podmínkou nákupu v automatickém režimu je vlastnictví bankovní identity. Tu dnes má prakticky každý, kdo využívá internetové bankovnictví. V současnosti je takových obchodů v provozu již pět a další se chystají. Nyní v jedné takové testují ochranu před zloději pomocí umělé inteligence.

„Jde o pilotní projekt a pokud se osvědčí, tak ji nasadíme i do dalších prodejen. Uvidíme za rok,“ říká Lukáš Němčík, ředitele marketingu a rozvoje společnosti COOP.

V berounské prodejně tak zákazníky nově sleduje umělá inteligence, aby včas zachytila případné zloděje. Na nestandardní chování pak systém upozorní pult centrální ochrany či personál prodejny.

Základem fungování systému je analýza vzájemné polohy různých částí těla a jeho interakce s dalšími předměty. Systém si postavu člověka rozdělí na jednotlivé detailní části a neustále porovnává lidské pohyby vůči chování, které je definováno jako normální.

„Software Veesion analyzuje určité části těla a jejich pohyb vůči regálu a vůči tělu a nezajímá ho kdo to je, ale co dělá. A v podstatě neukládá žádná biometrická data,“ potvrzuje bezpečnost Jiří Šintál ze společnosti Sensormatic Solutions.

Jinými slovy umělá inteligence umí vyhodnotit situace, kdy poloha těla ukazuje, že nepoctivec umisťuje zboží jinam než kam patří. Podle Jiřího Šintála se umělá inteligence stále učí rozeznávat obrovské množství nových situací.

„Systém se neustále učí na svých vlastních záběrech z této konkrétní prodejny, ale i v rámci celého toho systému. V procesu učení systém rozlišuje a vyhodnocuje stále více situací. Postupně se učí rozlišovat třeba maminky, které dávají zboží do kočárku místo do košíku, zaměstnance odstraňující prošlé zboží, nebo kdy si zákazník dává do kapsy své osobní věci,“ vysvětluje Jiří Šintál.

Vzhledem neoklameš

Výhodou umělé inteligence oproti lidskému dohledu je její objektivita, neexistuje žádný typický zloděj. Umělá inteligence je při odhalování zloděje nesmlouvavá a nedá se oklamat vnějším vzhledem.

V provozu má tak systém za sebou v Berouně už několik prvních situací. „Jeho analytice neunikli například zloději, kteří pro ukrytí kradeného zboží zvolili originálně kapuce, ale ani několik zákazníků, kteří se rozhodli pozlobit obsluhu nedovolenou ochutnávkou zboží přímo na prodejně,“ ukazuje Šintál kamerové záznamy.

Tato umělá inteligence může být nasazena do všech prodejen, kde je funkční kamerový systém a její instalace je podle Šintála velmi snadná. Hlavním benefitem je to, že systém ulehčuje práci v dohledovém centru, kde se na 98 procentech záznamů obvykle nic neděje.

Systém automaticky upozorňuje operátora v dohledovém centru na nestandardní situaci a posílá sekvenci s podezřelým chováním. Ten pak situaci vyhodnotí a následně řeší. Aplikaci mohou mít ve svém počítači nebo telefonu nainstalovanou také vedoucí prodejny či další pověření lidé a tím pádem učinit rychlá a účinná opatření.

„Aplikace funguje jako chat, takže konkrétní situaci může zanalyzovat více lidí a proti nepoctivcům pak rychle zasáhnout. Někdy stačí třeba jen upozornit rozhlasem, že dotyčný činí něco nekalého, v horším případě rovnou volat policii,“ říká Lukáš Němčík, ředitele marketingu a rozvoje společnosti COOP.

Podle něj díky nasazení umělé inteligence může jeden operátor pak zvládnout sledovat daleko větší počet obchodů. Tím se náklady na lidskou obsluhu mohou dramaticky snižovat. Podle Lukáše Němčíka právě v tom může spočívat hlavní výhoda budoucího širšího nasazení systému. Ten samozřejmě hlídá prodejnu i v rámci standardního provozu.

„Systém automatického prodeje přináší zcela novou kvalitu služeb zákazníkům, kteří si mohou jít nakoupit doslova kdykoliv, aniž by se zvyšovaly požadavky na mzdové náklady. Jedním z limitů jeho dalšího rozvoje jsou však samozřejmě náklady spojené se zajištěním bezpečnosti a právě zde by umělá inteligence mohla výrazně pomoci,“ vysvětluje Lukáš Němčík.

Také při standardním provozu se mohou projevit další úspory. Jednak lze vyhodnotit časy a místa, které jsou z hlediska krádeží nejvíce kritická, a dále pak i zde klesá náročnost na lidskou ostrahu. Sledování obchodu totiž i v tomto případě vyžaduje daleko méně času.

Kromě ochrany před krádežemi se společnost Sensormatic Solutions podílí v berounském COOPu i na hlídání bezpečnosti uchovávání potravin. Využité řešení PENN Connected zajistí, že například v případě ohrožení potravin v důsledku výpadku chlazení bude o problému automaticky informován provozovatel obchodu.