První balíček byla lampička. Amazon spustil na Moravě robotické centrum

Díky většímu využití technologií vznikly nové, vysoce kvalifikované pracovní role, které zaměstnancům společnosti Amazon otevírají další kariérní cesty. V distribučním centru se nachází široká škála pracovních míst od inženýrů a odborníků na robotiku přes finanční manažery a IT specialisty až po týmy, které chystají, balí a expedují objednávky zákazníků.

Udržitelnost budovy Distribuční centrum je vybavené solárními panely a systémy řízení budovy, které zajistí zaměstnancům příjemné pracovní prostředí a zároveň sníží zbytečnou spotřebu energie. Společnost Amazon je největším firemním odběratelem obnovitelné energie na světě a je na cestě k tomu, aby do roku 2025 napájela své provozy pouze z obnovitelných zdrojů – o pět let dříve, než byl její původní cíl.

„Investice Amazonu v Kojetíně je dalším důkazem našeho závazku vůči České republice, neboť po plném zprovoznění zde vytvoříme až dva tisíce nových trvalých pracovních míst,“ říká Michal Šmíd, generální ředitel Amazonu pro Českou republiku.

Amazon podle něj poskytuje jedny z nejpokročilejších pracovišť svého druhu na světě, s konkurenceschopným odměňováním, procesy a systémy zajišťujícími pohodlí a bezpečnost všech zaměstnanců. „Jsem opravdu rád, že jsme tuto novou budovu mohli otevřít,“ dodává.

Od roku 2013 investoval Amazon v České republice přes 26 miliard korun. Část těchto investic jde na užití moderních technologií, které podporují bezpečnější způsoby práce a zvyšují komfort zaměstnanců tím, že odstraňují nutnost přenášet těžká břemena.

Technologie za miliony

Evropský tým Amazonu pro vývoj pokročilých technologií, který vznikl v roce 2019, stojí za vytvořením více než 550 nových technologií a za více než 400 miliony eury investovanými napříč evropskými pobočkami Amazonu během tří let.

„Kojetín prochází v posledních letech obdobím velké proměny. Mohutné investice do školství, kultury, sportu nebo rozvoje volnočasových aktivit vytváří ve městě klima, které oceňuje zejména nastupující generace. Přivést do města významného zaměstnavatele je další velmi podstatný střípek do mozaiky, na které několik let usilovně pracujeme. Vnímám jako bonus, že se jedná o stavbu na brownfieldu bez záboru orné půdy, a že jde právě o Amazon, světového lídra trhu internetového obchodu. Jsem také spokojený, že díky novému průmyslovému parku a navazujícím projektům dostanou práci tisíce lidí,“ řekl starosta města Kojetín Leoš Ptáček.

„Každé dobré pracovní místo, které v Olomouckém kraji vznikne, je vždy skvělou zprávou. A v Amazonu v Kojetíně takových míst vzniknou tisíce. Věřím proto, že otevření tohoto centra bude přínosem pro celý Olomoucký kraj. Zároveň bych chtěl zdůraznit, že hejtmanství vítá každého investora, který chce v našem regionu podnikat a zároveň chápe a podporuje udržitelný rozvoj a společenskou odpovědnost své firmy,“ dodal hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Šikovní roboti

Celková rozloha haly přesahuje 187 tisíc metrů čtverečních, půdorys zabírá méně než třetinu, tedy pouze 51 tisíc metrů čtverečních. Výška budovy přesahuje v místech, kde vedou schodišťové šachty, 27 metrů. Budova má čtyři podlaží a její součástí jsou robotické jednotky. Roboti se zasouvají pod věže s regály, kde jsou uloženy všechny položky, zvednou je a přesouvají přes halu distribučního centra.

V novém centru byly instalovány také robotické paletizátory a depaletizátory, které manipulují s těžkými břemeny, zatímco robotické třídiče vykonávají opakující se úkoly, jako je zvedání, stohování, otáčení a umisťování balíků. Tímto způsobem pokročilé technologie Amazon Robotics podporují bezpečnější způsob práce pro všechny zaměstnance.

Práce v Amazonu

Nové distribuční centrum v Kojetíně bude nejen ekonomickou vzpruhou, ale nabízí také atraktivní mzdy se zaměstnaneckými benefity. „Už teď nás Amazon nakopl v tom, že v Kojetíně přestalo být z hlediska cen nemovitostí, tedy i pronájmů, extrémně levno. Ceny bytů jsou dnes plus minus srovnatelné třeba s Přerovem. O to jsem velmi stál, protože velice levné lokality jsou cílem různých spekulantů a hrozí jejich sociální vyloučení,“ řekl nedávno starosta Ptáček.

Nástupní mzda zaměstnanců na vstupních pozicích činí 190 korun na hodinu, u vedoucích týmů pak 225 korun. „Balíček zaměstnaneckých výhod dále zahrnuje desetiprocentní bonus ke mzdě, životní pojištění, penzijní připojištění, bezplatnou dopravu do zaměstnání, dotované stravování za 29 korun, slevy při nákupu na Amazon.de, prodlouženou rodičovskou dovolenou, návratový program pro rodiče po rodičovské včetně inovativního programu Career Choice pokrývajícího až 95 procent školného u vzdělávacích kurzů, program pomoci zaměstnancům a mnoho dalšího,“ dodal generální ředitel Amazonu pro Českou republiku.

V roce 2015 zahájila společnost provoz distribučního centra v Dobrovízi u Prahy, které součástí evropské distribuční sítě tohoto amerického giganta. Distribuční základna s vysokou certifikací ekologického provozu BREEAM Excellent se zaměřuje na příjem, balení a odesílání produktů, jako jsou knihy, drogerie, pet food, vybrané potraviny, hračky nebo domácí potřeby zákazníkům, kteří si na Amazonu objednávají zboží ve stále větší míře.