Kvůli nové pozici si hledám bydlení, říká manažer kojetínské pobočky Amazonu

Z jakého důvodu jste nyní v Amazonu v polských Hlivicích?

V distribučním centru v Hlivicích jsem z důvodu tréninku. Ať už svého tréninku, nebo z důvodu kontroly tréninku svého týmu. To znamená kontrola Area manažerů a Operation manažerů, kteří jsou tady trénování, aby posléze mohli za tři týdny otevřít distribuční centrum v Kojetíně.

Pracujete nyní v Amazonu na jiné pobočce?

Ano, přesouvám se po osmi letech z Amazonu v Doborovízi s celou rodinou do Kojetína. Nebude to naštěstí moc složité. Nemusíme řešit nějaké složité školní přestupy a pro dvanáctiměsíční dceru to nebude zase taková změna. Asi nejtěžší je teď dotáhnout bydlení, protože v posledních několika týdnech pendluji mezi různými pobočkami.

V Hlivicích jsem dva dny, předtím jsem tu byl čtyři týdny, pak zase týden ještě v Poznani, takže posledních šest týdnů jsem na cestách. Na dálku se to špatně koordinuje, přestěhovat se musíme. Nechci denně dojíždět z Prahy do Kojetína, nebo celý týden být na hotelu a domů jezdit jen na víkend. Vůbec bych si dceru ani manželku neužil.

Pomáhá s přesunem Amazon?

Ano. Zaměstnanci, kteří se relokují v rámci Amazonu, dostávají relokační balíček a je na nich,jaký poměr se službami si v jeho rámci vyberou. Přesun v rámci České republiky je samozřejmě jednodušší, proto jsem například já tolik služeb nevyužil. Ovšem kdybych se stěhoval třeba do Ameriky, tak bych určitě zvolil menší sumu peněz a nechal si všechno zařídit, ať už vhodné bydlení nebo stěhování, popřípadě školku, školu nebo zaměstnání pro manželku.

Kolik českých zaměstnanců se nyní trénuje v Hlivicích?

Není tady jen můj tým, ale i další lidé z dalších oddělení, takže myslím, že asi třicet.

A všichni půjdou do Kojetína?

Ano, se všemi těmito zaměstnanci budeme rozjíždět provoz v Kojetíně. Další se to naučí během provozu už místě. Možná si tady ještě někoho necháme déle, podle toho, jak vyhodnotíme situaci. Zaměstnanci musí být opravdu perfektně vytrénovaní, aby byli pomocnou rukou pro ostatní, ale hlavně věděli jak se v určitých situacích zachovat.

Jsou v Kojetíně už všechny pozice obsazené?

Některé pozice máme obsazené, ale stále je v Kojetíně dostatek volných pracovních míst. Nové zaměstnance budeme přijímat i během provozu. Plánujeme každodenní nábory, protože si uvědomujeme, že někteří zaměstnanci jsou vázáni pracovní smlouvou a výpovědní lhůtou. Takže nábory budou probíhat průběžně.