Když zaměstnanci pomáhají: Tři ženy z Amazonu vzaly iniciativu do vlastních rukou

Jana Šeredová má uzbecké kořeny. Do Česka se před lety vydala za studiem matematiky. Na plzeňské fakultě patřila mezi nadané studenty, přesto brzy zjistila, že akademická cesta není tou, kterou by se chtěla vydat: „Neměla jsem tušení, co bych chtěla dělat, možná kromě učení, pro které jsem se nadchla. Během postgraduálního studia jsem proto začala hledat uplatnění, kde bych alespoň částečně zúročila své znalosti,“ vzpomíná Jana Šeredová na první léta v Česku.

Nakonec se rozhodla pro kariéru analytičky a přes energetické a IT společnosti se během několika let dostala do finančního týmu Amazonu. „Do Amazonu jsem šla, protože jsem chtěla změnu. Ve financích mi hodně pomáhá mé strukturované a analytické myšlení, ale od oboru, který jsem studovala, je to samozřejmě hodně daleko,“ směje se Jana.

Vášeň pro učení se ale rozhodla přeci jen zužitkovat, když založila malý kroužek zábavné výuky logiky pro děti mezi pěti a osmi lety. „Ten původně vznikl tak, že jsem pomáhala s učením matematiky vlastní dceři. Postupně se mi podařilo shromáždit mnoho zajímavých výukových materiálů, které by byla škoda nevyužít i pro další děti,“ vysvětluje. Pro ty vymýšlí různé vzdělávací hry a kroužek se stal jejím velkým koníčkem. „Je fascinující dívat se na svět dětskýma očima a sledovat, jak se jim rozvíjí myšlení. Nyní máme kroužek doučování přímo ve škole, kde si pronajímám prostor,“ pokračuje Jana. A co víc, nově Jana jezdí každý týden vyučovat i do dětského domova.

Jana Šeredová pracuje ve finančním týmu Amazonu. Ve volném čase se věnuje výuce logiky pro děti mezi pěti a osmi lety

U zaměstnavatele dostala pro tuto chvályhodnou zálibu maximální podporu: „V rámci Amazonu máme CSR tým, který podporuje všechny, kdo chtějí pomáhat i mimo firmu. Řekla jsem jim, co bych chtěla dělat, a když s nápadem souhlasil i můj nadřízený, bylo rozhodnuto. Každý týden učím děti, které to nejvíce potřebují, a moc mě to baví. Byla jsem překvapená, jak velké podpory se mi v práci dostalo,“ pochvaluje si.

Porozumět si navzájem

Někdy stačí malé gesto k tomu, pozitivně ovlivnit životy dalších mnoha lidí. Pro Kateřinu Pavlíkovou je tím symbolickým gestem porozumění si s těmi, kteří mají s komunikací ve společnosti často největší problémy – neslyšícími. Rozhodla se proto v rámci firemního vzdělávání projít kurzem základů znakového jazyka.

„Motivaci jsem našla zejména ve svých spolupracovnících. Byl to kolega z HR oddělení, který s nápadem na kurzy znakového jazyka pro pracovníky na manažerských pozicích přišel. Jeho zase motivovala jiná zaměstnankyně, která se podobných kurzů účastnila ve svém volném čase a za tuto skvělou aktivitu získala před rokem interní ocenění,“ popisuje Kateřina vznik specializovaného školení.

V distribučním centru v Dobrovízi pracuje stále se rozrůstající tým 60 nedoslýchavých či neslyšících zaměstnanců v bílých vestách, pro které je znakování často jediným způsobem, jak se se svým okolím dorozumět. V Amazonu jsou přítomni tlumočníci, ne vždy však mohou být v daný moment k dispozici. „Umět alespoň základy znakového jazyka nám v komunikaci s neslyšícími velmi pomáhá. Jsme schopni se s nimi domluvit na běžných denních úkolech, a můžeme tak postupně snižovat bariéru, která mezi slyšícími a neslyšícími pracovníky přirozeně vzniká,“ vysvětluje Kateřina. „I když s nimi samozřejmě zatím nezvládnu konverzovat o politice nebo zdravotnictví, velmi tuto naši iniciativu oceňují,“ doplňuje.

Kateřina Pavlíková působí v Amazonu v roli HR business partnerky na personálním oddělení. Má za sebou i kurz znakového jazyka

Kateřina Pavlíková nastoupila do Amazonu prakticky hned po studiích vysoké školy a aktuálně zde působí v roli HR business partnerky na personálním oddělení. „Původně jsem studovala marketingovou komunikaci, ale stále mě to více táhlo k zaměření, kde budu moci pomáhat lidem. Oblast HR toto jistě naplňuje a zároveň nabízí náplň práce, která mě opravdu baví,“ pokračuje.

Její plány do budoucna jsou tedy jasné – ráda by zůstala součástí svého týmu i nadále a budovala příjemné a bezpečné prostředí pro ostatní zaměstnance. „Máme tady výbornou partu lidí, se kterou se ráda potkávám už řadu let. A to, že mohu během své pracovní doby pomáhat dalším pracovníkům, je pro mě odměnou, kterou si s sebou domů nosím každý den,“ uzavírá Kateřina.

Rovné podmínky pro všechny

Amazon v Česku zaměstnává přes 4 tisíce stálých pracovníků v distribučním centru i korporátních kancelářích. Podpora inkluze a diverzity je tedy pro Amazon jedním z nejdůležitějších pilířů interních aktivit. „Amazon je mimo jiné členem Prague Business Fóra, kde s ostatními firmami sdílíme zkušenosti s propagací rovnosti na pracovišti a úpravou práv tam, kde na ně česká legislativa nemyslí,“ říká area manažerka Barbora Šikolová, prezidentka české sekce firemní organizace Glamazon.

Glamazon si klade za cíl pomáhat LGBTQ+ zaměstnancům Amazonu a jejich podporovatelům navazovat kontakty, rozvíjet a vzdělávat v této oblasti širokou veřejnost a propagovat přijetí komunity nejen na pracovišti, ale také v běžném životě. „Stálou součástí Glamazonu je nyní přes 30 zaměstnanců a společně organizujeme celou řadu akcí, workshopů nebo debat. Nedávno jsme například do distribučního centra pozvali právničku z iniciativy Jsme fér a společně diskutovali o tématu manželství pro všechny,“ pokračuje Barbora.

Prezidentkou iniciativy je Barbora téměř od počátku jejího fungování: „Krátce po mém nástupu do firmy v roce 2018 jsem se zapojila do příprav účasti na Prague Pride a vzhledem k tomu, že se mi vše podařilo zorganizovat, už mi role prezidentky zůstala,“ směje se area manažerka, která vedení a plánování těchto aktivit věnuje značnou část volného času.

Area manažerka v dobrovízském Amazonu Barbora Šikolová je rovněž prezidentkou české sekce firemní organizace Glamazon

O tom, že fungování Glamazonu má svůj smysl, svědčí řada úspěšně implementovaných změn do firemní politiky. Amazon na popud iniciativy předloni například narovnal pracovní podmínky pro osoby žijící ve stejnopohlavních párech, na které zákoník práce dosud zapomíná. „Podařilo se nám domluvit úpravu směrnice, díky níž mají nyní LGBTQ+ lidé nárok například na den volna na uzavření registrovaného partnerství, pohřeb partnera nebo partnerky nebo jejich doprovod k lékaři,“ popisuje prezidentka Glamazonu.

Sama si je vědoma překážek, které komunitu i v dnešní době provázejí. V současnosti svou pozornost nejvíce směřuje k problematice transgenderu, kde stále vidí mnoho zkreslených představ a předsudků kolujících širokou veřejností. „Nejvíce se ale těším na ten den, kdy tato práce bude zbytečná a manželství pro všechny vstoupí v platnost, abych se konečně po více než dvou letech od zásnub mohla vdát a jako prezidentce Glamazonu by mi ubyla práce,“ uzavírá Barbora.