Amazon odhalil budoucnost. Zbavuje se plastů a povolává dvounohé roboty

Robotické vývojové centrum společnosti Amazon a distribučního centra v Sumneru ve státě Washington se nachází kousek od Seattlu. V areálu o rozloze 44 594 metrů čtverečních jsou soustředěny výzkumné a vývojové laboratoře, ale také široká škála robotických a technologických testovacích center.

Amazon dal do zákulisí vývoje nahlédnout tento týden během akce Delivering the Future. Robotika a umělá inteligence má podle firmy lépe sloužit zákazníkům, podporovat zaměstnance i pomáhat nejrůznějším komunitám.

První prezentovanou inovací je zdokonalení a rozšíření doručování zásilek pomocí dronů. Služba Prime Air v současné době nabízí doručování pomocí dronů ve dvou státech USA a umožňuje zákazníkům bezpečně dostat do rukou zásilky o hmotnosti do pěti liber (2,3 kilogramu) za méně než hodinu.

Nyní Amazon představil nejnovější dron MK30, který byl vyvinut odborníky v oblasti letectví a technologií, a to během 18 měsíců.

V roce 2024 ovšem začnou drony létat také v Evropě. Prvními státy, které otestují doručování zásilek vzduchem, budou Velká Británie a Itálie.

„Jsme rádi, že můžeme oznámit rozšíření doručování Prime Air na mezinárodní úrovni, poprvé mimo USA. Vybudovali jsme bezpečnou a spolehlivou doručovací službu a velmi úzce spolupracujeme s regulačními orgány a komunitami,“ oznámil David Carbon, viceprezident společnosti Amazon pro Prime Air.

Doručování zásilek prostřednictvím dronu mimo USA bude znamenat významný průlom a mohl by do budoucna otevřít dveře i dalším zemím, kde společnost Amazon působí. Rychlé a ekologické doručování zásilek je pro firmu hlavním tématem. V Americe tak k zákazníkovi může přijet kurýr několika dopravními prostředky, od vozíku až po velký elektrický tahač.

„V létě 2022 jsme zavedli elektrické doručovací vozy a nyní jich máme po v USA a Evropě přes deset tisíc. Dodávky od společnosti Rivian dosud doručily zákazníkům v USA více než 260 milionů balíků,“ popisuje Sarah Mathew, která má v Amazonu na starosti doručování.

Můj kolega robot

Roboti v logistických centrech již nyní ulehčují pracovníkům práci. Těžké zásilky obstará robotické rameno nebo mobilní roboti. Ti ovšem potřebují stále zdokonalovat a tak deset let starého Protea postupem času nahradily dokonalejší modely. V letošním roce už většinu třídění obstará robotická novinka Sequoia, která umožňuje identifikovat a ukládat skladové zásoby až o 75 procent rychleji než doposud.

„To znamená, že můžeme rychleji nabízet zboží k prodeji na našem webu, což je výhodné jak pro prodejce, tak pro zákazníky,“ vysvětluje Tye Bryde, šéf robotického vývoje v Amazonu a dodává, že Sequoia také zkracuje dobu potřebnou k vyřízení objednávky v provozech v průměru o 25 procent. „Zvýší to počet zboží, které můžeme nabídnout k přepravě do stejného dne či do druhého dne,“ říká Bryde.

Kromě tohoto systému nyní Amazon testuje svého dvounohého robota Digit. „Díky rozšíření partnerství s Agility Robotics začínáme pro použití v našich provozech testovat dvounohého robota Digit. Ten dokáže neotřelým způsobem přesouvat, uchopovat a manipulovat s předměty v prostorách a zákoutích skladu,“ popisuje Bryde.

Žádný plast, jen papír

Vývojáři v Amazonu se dlouhodobě věnují také otázce balení. Do budoucna by rádi ve všech svých centrech nahradili plastové obaly za papírové.

Prvním takovým místem se stalo automatizované centrum Euclid v Ohiu. To jako první v USA plně nahradilo plastové doručovací obaly papírovými, které jsou recyklovatelné.

„Jde o významný milník pro naše americká distribuční centra,“ řekl Pat Lindner, viceprezident pro udržitelné obaly Amazonu. „Je to teprve začátek, hledáme další způsoby, jak eliminovat a omezit doručování zásilek v plastových obalech.“