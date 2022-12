Test zeleninových směsí na bramborový salát: ostudu vám neudělají

I ze zeleniny ze sklenice můžete připravit obstojný bramborový salát, za který se u svátečního stolu nebudete muset stydět. Ba co víc, možná sklidíte i zaslouženou pochvalu.

Než se vrhneme do ryze kulinárních disciplín, začneme s trochou počtů. Oloupat kořenovou zeleninu a cibuli zabere odhadem 10 minut, vaření si vezme dalších deset, pak vše nakrájet, to máme zhruba 20 minut pobytu u prkénka. Ještě okurky! Počítejme s další patnáctiminutovkou prostocviků s nožem. S úklidem nezbytného svinčíku na kuchyňské lince to máme suma sumárum hodinu.