Velký test školních lahví. Dětské péči odolají jen ty nejlepší

Aby to dětem ve škole myslelo, musí pravidelně pít. Aby se jim pít chtělo, potřebují pěknou a funkční lahev. Navíc musí být snadná na údržbu, jinak se znelíbí rodičům. Jakou tedy vybrat, aby ji měli všichni rádi?



Samozřejmě by měla být šik, ale taky odolná, aby ji nezmohlo pár pádů na zem. Měla by vydržet stát, i když je okolí poněkud rozbouřené, a rozhodně by měla udržet vše, co do ní nalijete. Prostě spolehlivý parťák do nepohody.

Řeč není o kamarádce na dámskou jízdu, ale o ideální dětské lahvi. Takové, na jejíž služby se mohou spolehnout i ti školáci, jejichž koncentrace bývá proměnlivá a kteří ke školní výbavě přistupují bohémsky.