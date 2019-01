Košík váží jídlo do papírových sáčků. Část obalů chce úplně odstranit

Od pondělní půlnoci je možné zakoupit v e-shopu Košík.cz na váhu šedesát druhů sypkých surovin, jako jsou luštěniny, rýže, mouka, sušené ovoce, oříšky, vločky nebo těstoviny. Zákazníkům toto zboží dorazí jako klasická objednávka, jen v papírových recyklovatelných sáčcích, které zároveň společnost může zlikvidovat.

„Sáček může posloužit ke skladování potraviny, prázdné obaly pak při dalším nákupu vyzvedne kurýr a Košík zajistí jejich recyklaci. Touto cestou Košík.cz dokáže v budoucnu ušetřit desítky procent plastového odpadu každý den,“ uvádí ředitel Košíku Tomáš Jeřábek.

Firma připouští, že jde o symbolický příspěvek do diskuse o snižování odpadu. Sama nabízí 15 tisíc položek, výběr těch vážených se má postupně rozšiřovat.

Na projektu se podílí technologická společnost Miwa, která má ambice o masové rozšíření bezobalového systému ve výrobě, logistice a prodeji. Vyvinula proto vlastní zásobníky s RFID čipy, které na dálku poskytují informaci o stavu zásob.

Košík zatím nepoužívá řešení této firmy (tj. opakovaně použitelné obaly), nicméně do budoucna počítá s tím, že papírové sáčky nahradí odolnými, opakovaně naplnitelnými obaly. „Věříme, že do dvou let budeme ve spolupráci s výrobci schopni distribuovat až pětinu potravin v zálohovaných obalech,“ míní Jeřábek.

První krok

Ve svých skladech v pražských Horních Počernicích e-shop zatím využívá technologické řešení, které spočívá ve specializované plnicí zóně s prototypovými gravitačními zásobníky.

Současný pilotní projekt má zjednodušit vyjednávání s dalšími dodavateli a rozšíření sortimentu, který by se později stal bezobalový. Přesvědčit dodavatele potravin, aby vyměnily jednorázové obaly za opakovaně použitelné je jedním z kamenů úrazů podobných projektů. Pro dodavatele je to totiž dražší, potřebují například větší skladovací prostory.

„Některé větší firmy, velkozpracovatelé a velkoobchody se neumějí tak rychle přizpůsobit logistice, aby zboží dávali do barelů a třeba si vyhradili speciální místnost,“ potvrzuje Petr Hanzel, který rozjížděl neziskovou organizaci Bezobalu, jež otevřela první dva tuzemské bezobalové obchody a nabízí stovky položek včetně drogerie.

Ani této organizaci se zatím nepodařilo odbourat všechny obaly používané v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Momentálně je však přesto s vizí bezobalové budoucnosti nejdál. Zákazníci si do obchodů nosí vlastní nádoby, například sklenice a do nich si naváží nebo natočí požadované zboží.

Strach z pokut

I to je však překážka, přes kterou se komerční hráči zatím nedokázali přenést. Třeba síť hypermarketů Globus umožňuje prodej sortimentu, jako je mražená zelenina či hranolky, na váhu pouze do vlastních obalů. A to z hygienických důvodů.

„V tuto chvíli nejsme připraveni na vlastní obaly zákazníků, a to z hygienických důvodů – platná legislativa nám ukládá povinnost zabezpečit hygienickou nezávadnost veškerého zboží, které si zákazník z hypermarketu odnáší,“ obává se Globus vysokých pokut v případě, že by došlo ke kontaminaci jiných potravin.

Problém však není legislativa, podotýká Hanzel: „Nechali jsme si vypracovat právní analýzu a neexistuje žádné legislativní nařízení, které by zákazníkovi znemožňovalo odběr do vlastního obalu. Vždy se obchodník brání proti eventuálnímu riziku.“ Podle něj ze zkušenosti vyplývá, že naprostá většina zákazníků si nosí do obchodů čisté obaly, konec konců si do nich dávají jídlo pro svou potřebu. A v praxi ke styku člověka s jídlem v obchodě běžně dochází, například u pečiva, ovoce nebo zeleniny.

Komplikací jsou však obaly zákazníků i podle dalších obchodníků včetně startupu Miwa. „Jaké typy spotřebitelských obalů bude možno v budoucnu využívat, je na rozhodnutí obchodníka, obecně však platí, že vlastní obaly zákazníků jsou vždy poměrně problematické hlavně z pohledu logistiky a hygieny,“ popsal zkušenost.

„U obalů donesených zákazníkem nelze správné určení hmotnosti, zajištění zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti garantovat,“ přidává se Václav Koukolíček z řetězce Tesco. Pro obchodní řetězce jsou tak řešením spíše závazky ke snížení plastových obalů.