Unilever chystá změny. Firma odděluje zmrzlinový byznys, zruší tisíce míst

Na odštěpení začne firma pracovat ihned. Hotova by s tím chtěla být do konce příštího roku. Společnost se sídlem v Londýně, která podniká v mnoha zemích světa, si od kroku slibuje zjednodušení struktury a možnost více se zaměřit na jednotlivé typy podnikání. Ušetřit tak chce v příštích třech letech 800 milionů eur, v přepočtu přes 20 miliard korun.

Po rozdělení hodlá Unilever dosáhnout růstu tržeb do deseti procent a doufá v mírné zlepšení marží. Navrhované změny by se celosvětově měly dotknout převážně kancelářských pozic. Celkové náklady na restrukturalizaci by měly v daném období činit přibližně 1,2 procenta z obratu.

„Naší hlavní ideou je dělat méně věcí lépe, a s větším dopadem,“ řekl generální ředitel Hein Schumacher v telefonátu s novináři. „Zmrzlina je skutečně jiný byznys. Je nyní již řízena odděleně od našich ostatních aktivit,“ dodal.

Schumacher loni v říjnu představil plány na zjednodušení podnikání. Tehdy přiznal, že Unilever v posledních letech zaostával. Jeho předchůdce Alana Jopeho kritizovali za to, že dovolil, aby se portfolio značek skupiny rozrostlo až zhruba na 400, což vedení znemožnilo zaměřit se na ty nejvýnosnější.

Akcie Unileveru v úterý ráno na burze v Londýně vykazovaly růst skoro o pět procent. Táhly tím nahoru i širší trh, hlavní index londýnské burzy FTSE 100 přidal 0,1 procenta.