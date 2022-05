Jak velký chlad potřebují zmrzliny? Unilever chce méně mrazit a snížit emise

Současným standardem v mrazicích boxech je minus 18 stupňů Celsia, Unilever se ji pokusí zvednout na minus 12 stupňů Celsia. Zatím půjde o pilotní projekty, jeden z nich odstartuje již tento měsíc v sousedním Německu.

„Tyto projekty nám poskytnou cenné informace o tom, kolik energie můžeme ušetřit a jak si naše zmrzlinové produkty vedou v teplejších mrazničkách, abychom se ujistili, že budeme dodávat zmrzlinu stejně skvělé chuti,“ uvedl Matt Close, prezident pro zmrzlinové výrobky Unileveru.

V rámci jednoho mrazáku by mohlo dojít o snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů o pětinu až 30 procent. Zda skutečně dojde k plošnému snižování teplot v mrazničkách, ukážou až výsledky projektů. Druhý test mrazáků s nižšími teplotami bude následovat v příštím roce v Indonésii.

Podle Unileveru představují emise z maloobchodních mrazniček na zmrzlinu deset procent skleníkových plynů v rámci celého hodnotového řetězce společnosti.

Společnost Unilever si do budoucna stanovila řadu závazků, do roku 2039 chce snížit na nulu všechny emise spojené se svými produkty, a to v celém jejich životním cyklu.