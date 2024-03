I české značky mají úspěch na zahraničních trzích, říká šéf agentury

Značka BAAGL se během pouhých tří let dostala z 25 milionů na čtvrt miliardy eur. Co tomuto růstu napomohlo? A jaká rozhodnutí za tím stojí?

Když se zakladatelé BAAGLU, Petr Skokan a Martin Prager, rozhodli pro zahraniční expanzi, šlo zpočátku o experiment. Měli za sebou několik neúspěšných pokusů o prodej na Amazonu za pomoci různých agentur a freelancerů. V Česku ale tehdy nikdo moc nevěděl, jak Amazon či další tržiště fungují. Díky Petrově ženě se setkali s Tomášem Lustykem, který byl jedním z mála expertů právě v oblasti marketplace. Jeho odbornost je přesvědčila, tak to v červnu 2019 zkusili znovu.

Jan Zbirovský Strávil větší část své profesní dráhy v oblasti poradenství, nejdříve v rámci PwC a poté jako externí strategický konzultant. Dva roky působil v Ázerbájdžánu, kde pracoval jako strategický konzultant ve finančním sektoru. Po návratu do České Republiky v roli spoluzakladatele pomáhal stavět P2P platformu Zonky pro PPF skupinu. Nyní Jan založil Profit&Roll a působí zde jako CEO. Jeho hlavní úkolem je strategický rozvoj agentury.

Jak pomohla agentura značce prosadit se na zahraničních trzích?

Agentura Profit&Roll vznikla především z úspěchu značky BAAGL. Nyní se stará o správu Marketplace obchodního kanálu a pomáhá se vstupem na další marketplacy. Máte pravdu, že zahraniční expanze není jednoduchá. Proto ji firmám v první řadě nabízíme skrze velké globální marketplacy. Je to nejlevnější a nejrychlejší forma expanze, jakou může firma vyzkoušet. Nese to s sebou samozřejmě vstupní náklady, které jsou výrazně nižší než v případě expanze značky formou kamenných prodejen s podporou e-shopu. Je potřeba brát tyto vstupní náklady jako investici, která vám pomáhá stavět nový obchodní kanál. Zároveň je to poměrně rychlá cesta, jak si otestovat potenciál produktů v zahraničí. Návod na expanzi úplně neexistuje. Na základě naší zkušenosti jsme si vyvinuli tzv. scoring systém, na základě kterého umíme vyhodnotit, jestli má firma se svým produktovým portfoliem šanci na úspěch. Následně podle toho s firmami také pracujeme.

Jaký byl hlavní impulz pro rozhodnutí zakladatelů BAAGLu, Petra Skokana a Martina Pragera, expandovat na zahraniční trhy? Jak se liší české trhy a zahraniční?

BAAGL byl již etablovaný a expanze se nabízela jako další přirozená možnost, tedy jít za hranice. Pro expanzi máte několik možností, formou kamenných prodejen, přes distributory, e-shop v dané zemi nebo přes marketplacy. Výhodou marketplaců je to, že již nemusíte shánět zákazníky, protože tam již jsou, ale musíte na ně umět zacílit. Svým způsobem připravujete produkty tak, aby vyhledávací mechanismy zafungovaly takovým způsobem, aby vás zákazníci našli.

Co byste poradili všem, kteří chtějí značku posunout do zahraničí? A jsou nějaké produkty, které můžou fungovat jen na českém trhu?

Jestli se firma rozhodne jít do zahraničí, tak bychom doporučili si dobře spočítat, která cesta do zahraničí dává největší smysl, jak z hlediska času, do kdy jste schopni na daný trh vstoupit, tak z hlediska nákladů. Určitě je potřeba započítat náklady na marketing na podporu značky a produktů. My radíme firmám, ať to zkusí přes marketplacy. Je to nejrychlejší cesta a zároveň i nejlevnější. Během velmi krátké doby umíte vyhodnotit, jestli vaše produkty mají potenciál a jestli se vyplatí dále investovat do dalších trhů.

Jaké výzvy řešíte s vašimi klienty při expanzi na online tržiště?

Prodávat na online tržišti je komplexní záležitost, musíte zkombinovat byznys, marketing, logistiku a datovou analytiku. Toto vše musíte spojit pomocí integrací interních systémů se zahraničními online tržišti. Zní to složitě, ale na velkou část těchto procesů již existují nástroje, které vám s tím pomohou.

Je drahé prodávat na online tržištích?

Velmi dobrá otázka, aby se vyplatilo prodávat na online tržištích, je potřeba si to dobře spočítat. Tržiště samotná si berou provizi z prodeje, dále do toho významně spadá logistika, ať už klient používá vlastní dopravu nebo používá dopravu daného online tržiště. Mnohdy za námi chodí firmy, že jim přijde, že na tržištích úplně nevydělávají a nevědí proč. Procházíme s nimi cenovou strategii úplně od začátku.

Jakým způsobem tým okolo Petra Skokana přišel na myšlenku založit agenturu Profit&Roll? Co bylo inspirací pro vznik této specializované agentury?

Úspěch značek BAAGL a Notique zasel myšlenku, zda by nešlo tyto služby poskytovat i jiným firmám na trhu. Stále máme pocit, že je na trhu prostor tyto služby dělat kvalitně a je tu spousta zajímavých značek, pro které tyto prodejní kanály dávají smysl. Zároveň by byla škoda nevyužít know-how, které kolem těchto značek vzniklo.

Profit&Roll se stal klíčovým hráčem v digitální expanzi českých značek na zahraniční trhy, jakým způsobem k tomu došlo? Existoval nějaký moment, od kterého jste si řekli – tak, máme to, dosáhli jsme toho, čeho jsme chtěli?

Působíme na trhu necelý rok, ale i přesto jsme byli schopni oslovit mnoho velkých českých značek. My se snažíme s našimi klienty fungovat dlouhodobě a společně s nimi růst. Kromě kompletní agendy spojené s fungováním na markeplacech, nabízíme našim klientům také strategické poradenství, kde se bavíme i o dalším rozvoji a jak do celkového plánu zapadá nový obchodní kanál marketplaces. Označení klíčovým hráčem je asi přehnané, ale již cítíme, že o nás firmy vědí a baví se s námi o možné spolupráci. Přesto máme před sebou ještě dlouhou cestu, potřebujeme se co nejvíce zefektivnit, abychom mohli firmu dlouhodobě škálovat.

Jaké jsou plány a cíle agentury Profit&Roll do budoucna, zejména s ohledem na vývoj produktů s využitím nástrojů AI?

Cílem je, aby agentura fungovala co nejefektivněji. Chceme, aby se naši zaměstnanci zaměřovali hlavně na činnosti s přidanou hodnotou pro klienta. Proto se snažíme hlavně pomocí nástrojů umělé inteligence automatizovat některé kroky nezbytné pro vstup na tržiště, ať už to je tvorba lifestylových fotek, vytváření relevantní keywordů, příprava produktových dat a mnoho dalších.