Plošné testování: Pozitivních zaměstnanců velkých firem je do dvou procent

Plastikářská firma z Jablonného nad Orlicí Isolit-Bravo stihla do pátku otestovat všech svých 400 zaměstnanců. Pozitivních bylo jen šest z nich. Podnik si testování organizuje sám tak, že u závodního lékaře nechal vyškolit několik svých lidí.



Podle pokynů vlády mají zaměstnanci s pozitivním antigenním testem absolvovat ještě kontrolní PCR test. Toto revizní testování probíhá už mimo podnik Isolit-Bravo. „Pikantní na tom je, že jednomu z těch šesti pozitivně testovaných vyšel PCR test negativní,“ uvádí k tomu generální ředitel firmy Kvido Štěpánek.

„Ptal se proto praktické lékařky, co dál, ale ona nevěděla. Proto volal na hygienu, kde mu řekli, že v deset hodin bude nějaké zasedání hygieniků, kteří se usnesou, co s takovými případy dělat. Když tam potom volal, tak mu řekli, ať se rozhodne sám, jestli zůstane doma nebo půjde do práce,“ popisuje Štěpánek.

Větší časovou prodlevu mezi antigenními a PCR testy Štěpánek nezaznamenal. Pozitivní spolupracovníci si udělali antigenní test v pondělí či v úterý a na PCR šli už ve čtvrtek a v pátek.

Podle zástupců zaměstnavatelů však hrozí, že se kapacity PCR testů s plošným testováním zaměstnanců v podnicích značně omezí. Podobným scénářem si již prošlo antigenní testování, když zaměstnanci firem zahltili na začátku týdne odběrová místa.

Zajímavé však je, že ačkoli masivní testování zaměstnanců běží, a stovky nakažených firmy odhalují, počet provedených PCR testů v tomto týdnu zůstává na stejných úrovních jako v předešlých dnech. Například ve čtvrtek se podle údajů ministerstva zdravotnictví uskutečnilo zhruba 22 tisíc PCR testů.

Pokud dojde k zahlcení systému v případě PCR testů v jednotlivých regionech, bude antigenní testování neefektivní s ohledem na to, že je u bezpříznakových nakažených dost nespolehlivé. Uvádí to například studie z Fakultní nemocnice v Motole, podle které mají antigenní testy u bezpříznakových pacientů citlivost jen 44 procent.

Naléhá se na zajištění kapacit

„Apelujeme na vládu, aby zajistila dostupnost antigenních testů i do budoucnosti, ale zároveň i kapacity center k PCR testům. Žádáme také, aby dále nezvyšovala byrokracii s testováním spojenou a aby na zodpovědné zaměstnavatele nepřenášela náklady těch, kteří se k testování staví laxně,“ komentoval současný stav věcí předseda Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Firmy nad padesát zaměstnanců musí podle nařízení vlády testovat všechny zaměstnance alespoň jednou týdně. Velké společnosti nad 250 zaměstnanců mají testování dokončit 12. března. Menší firmy nad padesát zaměstnanců mají první plošné kolo dokončit 15. března. Od 10. března rovněž začalo testování veřejného sektoru, tedy úřadů s padesáti a více pracovníky.

Podle údajů svazu se do pátku podařilo dokončit povinné testování zaměstnanců i všem obchodním řetězcům. Pozitivní antigenní test mělo méně než 0,5 procenta z nich.

S ohledem na přesnost výsledků mluví ředitel Isolit-Bravo Štěpánek ještě o jednom problému. Jeho firma si již na začátku pandemie, na jaře minulého roku dala za cíl vyrábět odběrové tyčinky, ačkoli podnik působí spíš v automobilovém průmyslu. Zdroje na to společnost měla, avšak pět měsíců čekala na schválení výrobku od ministerstva zdravotnictví.

„V okamžiku, kdy jsme výjimku od ministerstva zdravotnictví získali, nám byla v podstatě na nic, protože trh je zaplaven lacinými čínskými výtěrovkami, které to schválení mají nejspíš padělané,“ uvádí Štěpánek s tím, že čínské výtěrové tyčinky sice nepostrádají certifikační značku CE, za to jim ale chybí číslo, které slouží jako notifikace osoby, jež výrobek schvalovala. Štěpánek už v této věci apeloval na Státní úřad pro kontrolu léčiv.

Podniky mají vlastní systémy

Zaměstnanci se mohou vyhnout možnému čekání na potvrzující test v případě, že jejich zaměstnavatelé provádí i metodu PCR. Takovým případem je automobilka Škoda Auto, které se do čtvrtka podařilo otestovat více než 29 tisíc zaměstnanců. „Tento počet odpovídá počtu zaměstnanců, kteří byli v práci v areálech Škoda Auto. Podíl pozitivních případů činil 0,66 procent,“ uvádí za firmu tisková mluvčí Martina Gillichová.

Antigenní i PCR testy provádí odborný zdravotnický personál ve stálých i mobilních odběrových místech v mladoboleslavských, vrchlabských i kvasinských závodech. Na rozdíl od menších firem lze předpokládat, že má automobilka systém již zaběhnutý. Antigenní testy nabízí zaměstnancům již od října minulého roku a dosud se jí povedlo provést desítky tisíc takových testů.



S vlastním systémem přišel i největší zaměstnavatel Zlínského kraje, výrobce pneumatik Continental Barum. Tomu se z 5 200 zaměstnanců podařilo zachytit 0,8 procent pozitivních. Pracovníci firmy chodili kvůli testování do čtyř odběrových míst i mobilních míst, která se přesouvala po výrobních provozech, v předepsaném časovém harmonogramu.

„Způsob rotace odběrových týmů v místech i časech budeme opakovat i v následujících dnech, respektive po dobu, kdy bude povinné zaměstnance testovat,“ uvádí tisková mluvčí podniku Regina Feiferlíková.

„Antigenní testy si zajišťuje dodavatel pracovně-lékařské služby a zatím neinformoval, že by testů měl nedostatek. Ačkoliv testování odběrem z nosohltanu pro někoho může být nepříjemné, sestřičky se vždy ptaly na obtíže s nosní přepážkou a byly velmi jemné a nikdo testování neodmítl,“ komentuje Feiferlíková.

Pozadu nezůstávají ani státní podniky. Například Česká pošta, která zaměstnává okolo 27 tisíc lidí, odhalila ve svých řadách 788 nakažených pracovníků. „V testování budeme samozřejmě pokračovat i v dalších týdnech tak, aby každý zaměstnanec, který přichází do provozu, byl jednou týdně testován,“ říká mluvčí pošty Matyáš Vitík. Kvůli nakaženým zaměstnancům je nyní mimo provoz 34 z celkem 3 200 poštovních poboček.



Testování ve firmách minimálně do května

Podle ministra zdravotnictví Blatného se pozitivita testů ve firmách pohybuje mezi jedním až dvěma procenty. Jde zhruba o stejný výsledek jako v plošném antigenním testování populace, které mohou lidé podstupovat každé tři dny.



Firmy nad 250 zaměstnanců mají povinnost otestovat všechny své zaměstnance do 12. března. Podniky s padesáti až 249 zaměstnanci mají termín posunutý do 15. března. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v nedávné době naznačil, že by v brzké době mohlo začít i povinné testování ve firmách do padesáti zaměstnanců. Zároveň podle něj mají všechny dotčené společnosti počítat s pokračováním plošného testování minimálně do května.