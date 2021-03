Samotesty neseženeme, bojí se firmy. Stát na ně dává málo, tvrdí většina

Od středy se ve firmách rozjíždí testování zaměstnanců na koronavirus. Začne se ve velkých podnicích s více než 250 zaměstnanci, ty musí testování dokončit do 12. března. Firmy s 50 až 249 lidmi mají podle vlády začít v pátek, hotovo musí mít do 15. března. Otestuje se tak celkem 2,1 milionu pracovníků v deseti tisících firem. Jinak budou hrozit sankce: 50 tisíc korun pro zaměstnance, který očkování odmítne, a až půl milionu pro firmu, která by testování neprováděla.

Většina podniků v Česku nicméně testovala už předtím, než jim to nařídila vláda, případně se na to chystala sama. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy, jehož závěry má iDNES.cz k dispozici, testování zaměstnanců samotesty plánovalo od 1. března spustit přes 80 procent firem. Téměř polovina z 211 oslovených podniků už navíc v předchozích měsících své zaměstnance ve velkém testovala ve zdravotnických zařízeních.

„České průmyslové firmy si jsou vědomy vážnosti situace. Ukazuje to i náš bleskový průzkum mezi více než dvěma sty podniky. Ještě v době, kdy se o povinném testování nemluvilo, se rozhodlo 84 procent firem bez ohledu na velikost spustit testování pracovníků samovyhodnocovacími testy. Kdyby vláda jejich použití schválila dříve, mohlo se ve firmách testovat v mnohem větší míře už dávno,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Dvě třetiny průmyslových firem dokonce souhlasí s tím, aby testování ve firmách bylo povinné. Do testů totiž nemohou své zaměstnance nutit. S tím, že pracovníci na testy chodit nechtějí, se setkala každá čtvrtá firma, která už s testováním začala. „Proto opakovaně upozorňujeme, že není dořešená legislativa, která by dovolovala firmám testovat své zaměstnance povinně,” říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.



Samotesty se včas neseženou

Možnost samotestů naopak mnoho podniků vítá. Tři čtvrtiny firem v průzkumu uvedly, že čekaly, až jim to vláda umožní. Pro část firem bylo totiž příliš komplikované zřizovat testovací centrum v podniku, kde odběr vzorků musí provádět vyškolení zdravotničtí pracovníci.

Čtvrtina firem, které již své lidi testovaly, v průzkumu uvedla, že narážela na nedostatečnou kapacitu zdravotnických zařízení. Navíc testovaly na vlastní náklady.



Na samotesty teď bude stát přispívat 60 korun za kus. „Je to spodní hranice, kde se dnes tyto takzvané samotesty pohybují,“ řekl včera vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Samotesty je možné si nakoupit ideálně od schválených dodavatelů. Těch už je dnes 25. Jsou to firmy, které schvaluje průběžně ministerstvo zdravotnictví,“ dodal.

Jenže podle průzkumu se zaměstnavatelé obávají, že testy včas neseženou. „Minimálně dva až tři dny trvá, než dodavatel testy nabalí, pošle a firmy je u sebe připraví k použití. Ve středu proto budou testy pravděpodobně ještě na cestě. Mezi našimi členy pozorujeme, že je objednávají ve velkém,“ říká Rafaj, který upozorňuje také na možný problém s dopravou. „Dodavatelé možná mají na skladech dostatek testů, ale největší problém je logistika, jak je co nejrychleji dostat k zaměstnavatelům,” uvedl. Nízká cena, kterou stát hodlá na testy uhradit, se pak nelíbí celkem 84 procentům firem.

Testovat zaměstnance musí firmy nejméně jednou týdně, a to antigenními testy u závodního lékaře, v očkovacím centru nebo zmíněnými samotesty. Hradit je bude zdravotní pojišťovna až třikrát týdně, povinné budou ale nejméně jednou za týden. Pokud antigenní test odhalí pozitivní výsledek, nakaženého pracovníka musí zaměstnavatel nahlásit závodnímu či obvodnímu lékaři, případně na hygienu.



Ministerští úředníci na testy nemusí

Povinné testování se netýká zaměstnanců, kteří pracují na home office, podniky, které mají pracovníky rozmístěné ve více pobočkách po republice, musí zaměstnance sečíst a podle toho se na ně povinnost bude, či nebude vztahovat.

Testovat se musí nejen zaměstnanci firem, ale i státní správy a státních podniků. Naopak testy na covid nebudou muset podstupovat úředníci, například státních úřadů, ministerstev nebo třeba Úřadu vlády či Hradu.