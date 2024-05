Prevence jako u zubaře. Na co dát pozor při péči o zrak a výběru nových brýlí

Problémy se zrakem má zhruba deset procent naší populace. Alespoň to vyplývá z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Společně s dobrým očním lékařem je tedy čím dál více potřeba mít po ruce i kvalitní optiku, kde zkušený optometrista změří zrak a následně, v případě potřeby, vyrobí kvalitní brýle, případně zákazníkovi doporučí návštěvu očního lékaře.

Češi ale tuto prevenci ještě stále dost často vynechávají. „V péči o zrak, zejména v té preventivní, máme co dohánět. Na jiné preventivní prohlídky lidé přitom chodí pravidelně. Zajímavé je, že mnoho lidí netuší, že pro účely měření zraku mohou vedle očních lékařů navštívit takzvané optometristy, kteří pracují právě v očních optikách,“ říká člen správní rady ryze české sítě optik Orange Optik Martin Polák.

Optik, optometrista, oční lékař. To je možná všem ne úplně srozumitelná terminologie, co se péče o zrak týká. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Optik poradí, jaké brýle vybrat. Pomůže s výběrem designu i typu brýlí, s výběrem nejlepších a nejvhodnějších obrouček, s technickými věcmi ohledně brýlí, s drobnými opravami a podobně. Ale nezměří zrak. Tím se zabývá optometrista. Odborník, který se specializuje na přesné vyšetření refrakčního stavu oka, jinými slovy změří zrak, zjistí dioptrie a další parametry a doporučí vhodnou korekci. Optometrista tak sice neléčí oční nemoci, v některých případech může ale zjistit na oku určité změny či hodnoty, které mohou onemocnění indikovat. V takovém případě klientovi doporučí návštěvu očního lékaře. My doporučujeme nepodceňovat pravidelné přeměřování zraku v optice s optometrií ani preventivní prohlídky u očního lékaře.

Mohou k optometristovi i děti?

Ano, ale až ty větší, od 15 let. Do tohoto věku mohou být děti ze zákona vyšetřeny pouze očním lékařem. S předpisem pak už samozřejmě mohou k nám, do některé z optik po celém Česku, kde se jim bude věnovat zkušený optik a pomůže jim vybrat správné brýle.

Martin Polák, člen správní rady ryze české sítě optik Orange Optik

Znamená to tedy, že pokud mám pocit, že špatně vidím, nemusím se hned objednávat k očnímu lékaři, kde jsou poměrně dlouhé objednací lhůty, ale mohu zkrátka zajít do optiky, kde mi poradí a řeknou, zda potřebuji brýle?

Určitě. Pokud má člověk pocit, že špatně vidí, uvažuje, že potřebuje brýle, nebo už nevidí dobře ve svých stávajících brýlích, může navštívit optometristu. U nás v Orange Optik máme zkušené optometristy ve všech optikách. Výhodou je, že na vyšetření se u nás lze objednat přímo na optice, telefonicky a také online. Čekací lhůty jsou minimální, běžné vyšetření zabere přibližně 30 minut a optometrista má dostatek času na to, aby se velmi podrobně věnoval každému klientovi, podle jeho potřeb i déle.

Je pravidlem, že k optometristovi může člověk zajít do každé vaší optiky?

Ve všech našich dvaašedesáti pobočkách tomu tak je. Zajít do nich mohou lidé po celém Česku. Navíc síť našich optik neustále rozšiřujeme, abychom byli lidem stále blíž. Letos jsme například otevřeli tři nové optiky.

Kde je lidé naleznou?

Mezi ty nejnovější patří třeba Kutná Hora, Nymburk, Příbram a Čáslav. Vyjmenovat všechny naše pobočky by však bylo na delší povídání. (smích) Seznam našich poboček najdete na webu Orange Optik, kde si lidé mohou najít tu „svou“ optiku ve městě. Cíleně proto směřujeme i do menších měst, budujeme vztahy s našimi zákazníky. Koneckonců velká část personálu u nás pracuje dlouho, naši optici se často se svými zákazníky už znají, postupem času a díky osobnímu přístupu máme s mnoha zákazníky vybudovaný vztah a důvěru.

Proč je podle vás důležité, aby mezi zákazníky a optiky, případně optometristy byla důvěra?

Jsme si vědomi, že na začátku procesu výběru nových brýlí stojí problém se zrakem. V takovou chvíli může být zákazník mnohdy překvapený, zaskočený, s brýlemi nemusí mít vůbec žádnou zkušenost... Jde o citlivou záležitost, a proto se ke každému snažíme přistupovat opravdu individuálně, změřit zrak, poradit, doporučit a pomoci. Když jdete ke svému lékaři, také mu důvěřujete. Podobný vztah by měl mít člověk i s optikem a skutečně chodit nejlépe dvakrát do roka na přeměření. I proto chceme být dostupní pro každého a je pro nás důležité, aby u nás našli i obyvatelé menších měst ten nejlepší servis a péči.

Ocoolar Privátní značka společnosti Orange Optik nabízející dioptrické i sluneční brýle. Láká na širokou nabídku obrub, od těch klasických až po vysloveně designové. Nabídku letos nově doplnila řada Ocoolar Sports, kde jsou k dispozici sluneční i dioptrické brýle vhodné pro běh, cyklistiku a další aktivity. Speciální řada nazvaná Ocoolar by Simona Krainová pak nabízí módní brýle ve spolupráci se slavnou modelkou. Kvalita a krásný design se zde přitom nevylučují s přívětivou cenou.

Proč by zákazník měl přijít právě do Orange Optik?

Tu základní věc jsem již zmínil. Je to osobní přístup, velký počet optik po celé České republice, zkušený tým a personál, měření zraku, široký sortiment a kvalita za dobrou cenu. Zároveň se snažíme, aby naše akční nabídky a slevy byly vždy výhodné, jednoduché a transparentní.

Slevy a akční nabídky jsou dnes poměrně běžné. V čem se snažíte být jiní?

Je pravda, že náš segment je skutečně specifický tím, že zde v podstatě neustále většina hráčů nabízí slevy a akční nabídky. A český zákazník je, jak víme, cenově velmi senzitivní. Zároveň je těžké v takovém prostředí zákazníka zaujmout, získat a budovat loajalitu. Což, jak víme z interních dat, se nám naštěstí daří. To, co komunikujeme směrem k zákazníkům, je realita, podmínky akcí jsou jednoznačné, s minimálním počtem výjimek a podobně. Když například máme akci na naše privátní značky obrub, je to opravdu akce na všechny tyto obruby, nejen na pár vybraných kusů.

Co je podle vás u brýlí klíčové?

Samozřejmě to, aby člověk nosil vhodné a správné brýle. Vnímáme brýle jako investici do zdraví. A zdraví je to nejcennější, co máme. Proto opravdu klademe důraz na kvalitu brýlových skel. Spolupracujeme s významným japonským dodavatelem a zákazníkům nabízíme skla v té nejvyšší kvalitě.

Brýle už dnes člověk pořídí i mimo optiky. V obchodech s oblečením, lékárnách, supermarketech a tak dále. Obvykle to jsou brýle na čtení. Jak kvalitní tyto brýle jsou?

Levné brýle na čtení, které lze zakoupit mimo optiky, jsou nešvarem poslední doby. Kvalitu si hodnotit netroufám, ale je důležité říct, že tyto brýle nereflektují individuální zrakovou vadu. Mívají totiž odškálované dioptrie po půl stupních a vůbec neřeší další případné zrakové vady. Bohužel tak tyto brýle mohou spíše uškodit a člověk si jejich používáním může přivodit zdravotní problémy. I v této věci se snažíme o edukaci, apelujeme na zákazníky, aby si chodili zrak pravidelně přeměřit do optiky k optometristovi. V našem sortimentu máme dioptrické obruby i skla za opravdu dostupné ceny a pravidelně připravujeme výhodné balíčky určené právě pro péči o oči a také zajímavé akční nabídky.

Speciální řada brýlí nazvaná Ocoolar by Simona Krainová, které zakoupíte v síti Orange Optik, nabízí módní brýle ve spolupráci se slavnou modelkou

Brýle jsou dnes i móda. Nosí je lidé, kteří bez problémů vidí a nemají žádné vady zraku. Jak vnímáte tento trend?

Tento trend zaznamenáváme i u našich zákazníků. Ti si často kupují více brýlí, aby mohli řešit design k různým příležitostem a stylu oblečení. Také vnímáme trend nosit brýle často pouze jako módní doplněk, i když nemají lidé potřebu korigovat zrak. Ale v takovém případě je potřeba myslet na to, že v zakoupených brýlových obrubách jsou pouze plastové demo fólie, které nejsou určeny pro běžné nošení. Je tedy nutné tyto demo fólie nahradit kvalitními brýlovými čočkami s nulovou dioptrií a různými povrchovými úpravami dle jejich potřeb, jako je například ochrana proti modrému světlu, UV filtr a tak dále.

Co je pro vás důležité, jaká je vlastně vize firmy?

V Orange Optik se řídíme heslem: „Vidíme svět vaší optikou.“ Víme, že brýle provázejí člověka prakticky celý den. Ať už má brýle na dálku nebo na blízko, potřebuje je denně při výkonu mnoha činností. A právě proto je nám jasné, že zákazník nechce při nákupu dělat kompromisy. Proto je naším cílem být pro zákazníky důvěryhodným partnerem. Na prvním místě je to, aby náš zákazník odcházel spokojený s brýlemi i poskytovanou službou. Snažíme se také stále edukovat trh a upozorňovat na to, že je třeba docházet na pravidelné, i preventivní kontroly zraku. A že tyto služby můžeme poskytnout i my a zkušení optometristé v našich optikách.