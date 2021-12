ANALÝZA: Co přinese fúze Monety a Air Bank. Milion nových klientů a synergie

Co nový subjekt přinese? Moneta Money Bank díky transakci získá přes milion nových klientů z různých sociálních skupin. K zákazníkům Monety, kteří jsou dnes zejména v menších městech a obcích, přibudou zákazníci Air Bank, což jsou z podstatné části obyvatelé větších měst, často mladí a vysokopříjmoví. Doplní je i lidé, kteří mají půjčku od Home Creditu, nebo jsou klienty Zonky (nyní Benxy).

Posílená Moneta si přesto nemusí udržet všechny klienty. Zejména nejbohatší klientela, jak říkají bankéři afluentní, která je s Air Bank od jejího začátku přes deset let, může z transakce cítit určitou pachuť. Nový subjekt pro ně nemusí představovat mladou, dynamickou finanční instituci jako dříve a mohou hledat svižnější alternativu. Určitý úbytek klientů ostatně nastane takřka vždy – lidé z Raiffeisenbank, která v poslední době „přikoupila“ několik institucí a na českém trhu v tomto ohledu patří k nejaktivnějším, by mohli vyprávět.

Spurný si slibuje, že nově vzniklé uskupení bude díky silnější pozici lépe konkurovat větším bankám. A to zejména pokud jde o spotřebitelské úvěry a hypotéky. „Naší strategií je mít portfolio složené ze 75 procent z drobných klientů a podporovat živnostníky, kteří nyní tvoří pět procent klientely,“ prohlásil Spurný před akcionáři.

Ukazatele půjdou asi dolů

Právě na půjčky na bydlení se Moneta zaměřila. Před pár lety začínala téměř z nuly a nyní se řadí k pěti největším poskytovatelům hypoték, jejím cílem je získat sedmiprocentní podíl na trhu. Od května chce sjednávat hypotéky plně digitálně. Už nyní přitom nabízí online refinancování hypotéky prostřednictvím platformy Refinanso, která se podílí na celkové produkci banky pětinou. „Airbank disponuje mladším klientským kmenem, který může Moneta v budoucnu více vytěžovat. Nevýhodou bude větší podíl spotřebitelských úvěrů v portfoliu, což činí byznys nově vzniklého subjektu rizikovější. Po transakci pravděpodobně bude mít sloučená entita horší kapitálové ukazatele než nyní, kdy Moneta působí jako samostatná jednotka,“ říká portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Nově vzniklá banka může vydělat i na propojení s dalšími společnostmi ze skupiny PPF. „Silnou stránku či příležitostí bude nepochybně synergie s O2, CETIN a TV Nova. Počítám, že brzy přijde atraktivní nabídka kombinace těchto produktů,“ uvádí analytik Capitalinked.com Radim Dohnal. Za slabinu naopak považuje poměrně slabou pozici v úvěrování velkých klientů. A také nedostatečně slabou nabídku investičních produktů pro střadatele banky.

„Myslím, že problém pro novou banku bude i PR, protože málokterý dlouhodobý investor z pražské burzy byl za takovou fúzi rád,“ doplňuje Dohnal.

Jedním z cílů spojení je úspora nákladů. Spurný očekává, že bude představovat do roku 2025 až 1,8 miliardy korun ročně, nicméně podle Pfeilera je takové očekávání až přehnaně optimistické.

Analytici soudí, že by se před nově vzniklým subjektem měla mít na pozoru především Raiffeisenbank. „Moneta se může stát lídrem v oblasti spotřebitelských úvěrů – nyní je v tomto segmentu dvojka za Českou spořitelnou. Velikostí celkových aktiv by se Moneta dostala za Raiffeisenbank a Unicredit s tím, že v horizontu let by tyto subjekty mohla ve velikosti aktiv překonat,“ říká Pfeiler.

Větší banky mohou být ještě pár let v klidu. Podle zkušeností lidí, kteří se kolem fúzí pohybují, je pravděpodobné, že v nově vzniklém subjektu na rok až dva zamrznou inovace. Jednotlivé týmy v bance bude zaměstnávat integrace, propojování odlišných systémů i rozdílných firemních kultur. Nejspíš nebudou mít kapacitu přicházet s novými produkty. O to agresivněji ale mohou nastoupit vzápětí.

Další změny se dají čekat

Spojování Monety a bankovní části PPF není jedinou velkou transakcí poslední doby. Loni se Moneta spojila se skupinou Wüstenrot, díky čemuž získala stavební spořitelnu a hypoteční banku. Raiffeisenbank zase letos na jaře koupila Equa bank a zároveň převzala část ING Bank, která se zabývá osobním bankovnictvím.

Je navíc velmi pravděpodobné, že další transakce ještě přijdou. „Platí, že velikost se v bankovním byznysu vyplácí. V případě některých menších bank bych si další konsolidaci dovedl představit,“ říká Pfeiler. Lidé, kteří mají k takovým transakcím blízko, nejčastěji zmiňují Expobank či mBank.

„Konsolidace nepochybně pokračovat bude. Máme tu menší banky jako Creditas, mBank, Trinity či Sberbank a středně velkou Fio. Myslím, že brzy dojde k redukci počtu poboček zahraničních bank, kterým budou tuzemské pobočky dávat čím dál menší smysl. Byť s koncem vlády hnutí ANO cítí menší politické riziko,“ říká Dohnal. Doufá, že nová vláda zastaví myšlenku na vznik státní retailové banky. „Národní socialismus se ukázal jako nefunkční či nebezpečný,“ prohlašuje.